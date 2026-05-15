XIIIII

Concorda? Essas são as 5 profissões que mais traem, segundo estudo

Estresse, rotina intensa e longos períodos longe de casa aparecem entre os fatores apontados

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:50

Traição e infidelidade Crédito: Freepik

Algumas profissões podem criar ambientes mais propícios para traições amorosas, segundo a especialista em relacionamentos e sexualidade Tracey Cox. Em análise publicada pelo Daily Mail, ela apontou cinco áreas profissionais em que a infidelidade seria mais frequente por causa da rotina, do estresse e das dinâmicas emocionais vividas no trabalho.

Segundo Cox, não existe uma relação automática entre profissão e traição, mas determinados ambientes acabam facilitando vínculos emocionais intensos, desgaste nos relacionamentos e oportunidades para casos extraconjugais.

Veja as profissões citadas pela especialista:

Saúde

Profissionais da área médica aparecem no topo da lista. Segundo Tracey Cox, médicos e enfermeiros vivem situações de alta pressão emocional, jornadas exaustivas e convivência intensa com colegas em momentos extremos.

A especialista afirma que experiências compartilhadas em plantões e emergências podem gerar conexões emocionais profundas.

Educação

Professores também aparecem entre os grupos considerados mais vulneráveis à infidelidade. A explicação envolve o desgaste mental da profissão, excesso de trabalho e dificuldade de o parceiro compreender a rotina da área.

Segundo Cox, isso pode fazer com que alguns profissionais busquem apoio emocional em colegas que vivem a mesma realidade.

Bancos e finanças

A especialista relaciona o setor financeiro a ambientes de alta competitividade, metas agressivas e flexibilidade ética em busca de resultados.

Ela afirma que a lógica de risco e recompensa presente na profissão pode acabar influenciando também comportamentos pessoais.

As 5 profissões mais infieis 1 de 5

Empreendedores

Empresários e empreendedores foram citados pela tendência de autonomia extrema e sensação de controle sobre a própria vida.

Segundo Cox, algumas pessoas desse perfil podem enxergar a infidelidade como uma “decisão prática” para suprir necessidades emocionais ou afetivas.

Aviação

Pilotos e comissários de bordo completam a lista. A especialista aponta que viagens constantes, estadias em hotéis e longos períodos longe de casa favorecem encontros discretos e dificultam o controle da rotina do parceiro.