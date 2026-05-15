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Horóscopo semanal (18 a 24 de maio): veja quais signos terão sorte no amor e oportunidades com dinheiro

Semana será marcada por mudanças inesperadas, agilidade mental e necessidade de evitar decisões impulsivas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:21

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 18 e 24 de maio promete movimentar emoções, relações e decisões importantes para os signos do zodíaco. Segundo a astrologia, a entrada do Sol em Gêmeos junto às movimentações de Mercúrio, Urano, Vênus e Marte deve trazer transformações, novidades e mudanças inesperadas.

O período também favorece ideias inovadoras e novas conexões, mas exigirá atenção com excesso de pensamentos, impulsividade e expectativas irreais.

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Veja as previsões para cada signo:

Áries

Os arianos estarão com a mente acelerada e terão facilidade para aprender, trocar informações e iniciar projetos. Apesar das boas oportunidades, será importante manter o foco para evitar dispersão e gastos impulsivos.

Touro

O setor financeiro ganhará destaque nesta semana, com chances de novas oportunidades de renda. Ao mesmo tempo, o signo precisará controlar excessos e evitar mal-entendidos provocados por expectativas irreais.

Gêmeos

A autoestima e a vitalidade estarão em alta. O momento será favorável para liderar projetos e destravar situações antigas. Ainda assim, o excesso de informações poderá causar ansiedade e dispersão.

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

Câncer

Os cancerianos viverão uma semana mais introspectiva e emocional. A intuição estará forte, mas será necessário evitar ilusões e expectativas exageradas nos relacionamentos.

Leão

Projetos coletivos, amizades e novas conexões ganharão força. A semana favorece ideias criativas e encontros importantes, mas o signo precisará evitar disputas de poder no trabalho.

Virgem

Mudanças profissionais poderão abrir caminhos inesperados para os virginianos. A comunicação estará favorecida, ajudando em negociações e projetos importantes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra

O período será positivo para estudos, viagens e novos conhecimentos. Apesar disso, será importante tomar cuidado com promessas vagas e decisões financeiras impulsivas.

Escorpião

Questões financeiras e emocionais profundas estarão em destaque. O signo poderá resolver pendências importantes, mas precisará controlar impulsos e conflitos desnecessários.

Sagitário

Mudanças inesperadas poderão mexer com os relacionamentos. O diálogo estará favorecido, mas o signo precisará evitar ilusões e promessas financeiras pouco realistas.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

A rotina e os projetos pessoais passarão por renovação. O momento favorece produtividade e saúde, mas será necessário evitar desgastes emocionais e conflitos afetivos.

Aquário

A semana promete movimentação intensa na vida familiar e nos projetos pessoais. A comunicação estará mais rápida, porém o excesso de informações poderá causar distrações e estresse.

Peixes

Os piscianos terão uma semana marcada por descobertas e conversas importantes dentro da família. No amor, porém, será importante evitar idealizações e expectativas exageradas.

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