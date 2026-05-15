ASTROLOGIA

Horóscopo semanal (18 a 24 de maio): veja quais signos terão sorte no amor e oportunidades com dinheiro

Semana será marcada por mudanças inesperadas, agilidade mental e necessidade de evitar decisões impulsivas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:21

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 18 e 24 de maio promete movimentar emoções, relações e decisões importantes para os signos do zodíaco. Segundo a astrologia, a entrada do Sol em Gêmeos junto às movimentações de Mercúrio, Urano, Vênus e Marte deve trazer transformações, novidades e mudanças inesperadas.

O período também favorece ideias inovadoras e novas conexões, mas exigirá atenção com excesso de pensamentos, impulsividade e expectativas irreais.

Veja as previsões para cada signo:

Áries

Os arianos estarão com a mente acelerada e terão facilidade para aprender, trocar informações e iniciar projetos. Apesar das boas oportunidades, será importante manter o foco para evitar dispersão e gastos impulsivos.

Touro

O setor financeiro ganhará destaque nesta semana, com chances de novas oportunidades de renda. Ao mesmo tempo, o signo precisará controlar excessos e evitar mal-entendidos provocados por expectativas irreais.

Gêmeos

A autoestima e a vitalidade estarão em alta. O momento será favorável para liderar projetos e destravar situações antigas. Ainda assim, o excesso de informações poderá causar ansiedade e dispersão.

A criança de cada signo 1 de 13

Câncer

Os cancerianos viverão uma semana mais introspectiva e emocional. A intuição estará forte, mas será necessário evitar ilusões e expectativas exageradas nos relacionamentos.

Leão

Projetos coletivos, amizades e novas conexões ganharão força. A semana favorece ideias criativas e encontros importantes, mas o signo precisará evitar disputas de poder no trabalho.

Virgem

Mudanças profissionais poderão abrir caminhos inesperados para os virginianos. A comunicação estará favorecida, ajudando em negociações e projetos importantes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra

O período será positivo para estudos, viagens e novos conhecimentos. Apesar disso, será importante tomar cuidado com promessas vagas e decisões financeiras impulsivas.

Escorpião

Questões financeiras e emocionais profundas estarão em destaque. O signo poderá resolver pendências importantes, mas precisará controlar impulsos e conflitos desnecessários.

Sagitário

Mudanças inesperadas poderão mexer com os relacionamentos. O diálogo estará favorecido, mas o signo precisará evitar ilusões e promessas financeiras pouco realistas.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio

A rotina e os projetos pessoais passarão por renovação. O momento favorece produtividade e saúde, mas será necessário evitar desgastes emocionais e conflitos afetivos.

Aquário

A semana promete movimentação intensa na vida familiar e nos projetos pessoais. A comunicação estará mais rápida, porém o excesso de informações poderá causar distrações e estresse.

Peixes