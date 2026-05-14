TAROT

Hora de desacelerar e tomar decisões: veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot da semana

As cartas revelam um dia marcado por emoções intensas, necessidade de equilíbrio e atenção às escolhas do cotidiano

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:54

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot até o fim desta semana (17 de maio) indicam um dia de reflexões, decisões importantes e busca por equilíbrio emocional. Enquanto alguns signos viverão momentos mais leves e favoráveis para conexões, outros precisarão lidar com ansiedade, desapegos e escolhas que já não podem mais ser adiadas.



Áries

A carta 3 de Copas indica um dia mais leve e favorável para encontros e conversas importantes. Será um bom momento para sair da rotina e se aproximar de pessoas que fazem bem emocionalmente. O conselho é aproveitar conexões verdadeiras sem carregar preocupações desnecessárias.

Touro

O 8 de Copas mostra necessidade de desapego. Algo poderá deixar de fazer sentido ao longo do dia, principalmente em relações ou situações desgastadas. O recado é não insistir no que já perdeu espaço na sua vida.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Gêmeos

A carta O Sol favorece clareza, animação e reconhecimento. O dia tende a trazer mais confiança e sensação de leveza. Será importante aproveitar oportunidades sem medo de se destacar.

Câncer

O 5 de Copas alerta para pensamentos voltados ao passado ou frustrações recentes. Apesar disso, ainda existirão caminhos positivos ao redor. O conselho é não focar apenas no que deu errado.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Leão

O Cavaleiro de Ouros indica um dia produtivo, mas sem resultados imediatos. Tudo acontecerá aos poucos. A carta pede paciência, responsabilidade e constância diante dos objetivos.

Virgem

A Temperança mostra necessidade de equilíbrio emocional. Será um dia importante para evitar excessos, desacelerar conflitos e tentar encontrar mais harmonia na rotina.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra

O 2 de Espadas revela dificuldade para tomar decisões. Algo poderá exigir posicionamento, mesmo que exista vontade de adiar o assunto. O recado é não ignorar escolhas necessárias.

Escorpião

A carta A Força favorece autocontrole e maturidade emocional. Você conseguirá lidar melhor com situações delicadas sem agir por impulso. O conselho é confiar mais na própria estabilidade interior.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sagitário

O Ás de Ouros aponta oportunidades ligadas a dinheiro, trabalho ou crescimento pessoal. Pequenas iniciativas poderão abrir caminhos importantes nos próximos dias.

Capricórnio

O 9 de Espadas alerta para ansiedade e excesso de pensamentos. Será importante evitar criar cenários negativos antes do tempo. O dia pede mais descanso mental e menos cobrança.

Aquário

O Pajem de Ouros favorece aprendizados, novas ideias e projetos futuros. O momento será positivo para começar algo novo ou investir em desenvolvimento pessoal.

Peixes