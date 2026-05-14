ENTRETENIMENTO

Netflix confirma 5ª temporada de Bridgerton para 2027 e mudança em romance divide fãs

Novo ano da série será centrado em Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, personagem criada para substituir Michael dos livros originais

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:37

Bridgerton Crédito: Divulgação

Os fãs de Bridgerton já podem se preparar para mais um retorno à alta sociedade londrina. A diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, confirmou que a quinta temporada da série estreia em 2027, informação divulgada pela revista Variety e que rapidamente movimentou as redes sociais.

O novo ano será focado em Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e em Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza. A escolha, no entanto, reacendeu discussões entre leitores da saga literária escrita por Julia Quinn.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton" 1 de 4

Segundo a sinopse oficial, a trama acompanhará Francesca dois anos após a morte do marido, John Stirling. De volta ao mercado matrimonial por motivos práticos, ela tenta reorganizar a própria vida enquanto enfrenta sentimentos contraditórios sobre o passado e o futuro.

A situação muda quando Michaela, prima de John, retorna a Londres para assumir responsabilidades ligadas à propriedade Kilmartin. A proximidade entre as duas faz Francesca questionar se deve seguir escolhas racionais ou dar espaço aos sentimentos.

A principal polêmica entre os fãs envolve justamente essa mudança. Nos livros de Julia Quinn, o interesse romântico de Francesca é Michael Stirling, primo de John. Na adaptação da Netflix, o personagem foi substituído por Michaela, alteração anunciada ainda na quarta temporada.

Nas redes sociais, parte do público demonstrou frustração com a decisão do streaming, principalmente porque a história de Francesca e Michael era considerada uma das mais aguardadas da franquia literária. Outra reclamação recorrente envolve a decisão de a série “pular” Eloise Bridgerton como protagonista da próxima temporada.

Apesar das críticas, Julia Quinn afirmou recentemente que participou das conversas sobre a adaptação e estabeleceu algumas condições para a mudança funcionar. Em entrevista ao Metrópoles, a autora explicou que fazia questão de preservar a importância do relacionamento entre Francesca e John.

“Era muito importante para mim que víssemos isso. Porque, na minha cabeça, o principal conflito do livro é o quanto Michael e Francesca se sentem culpados por se apaixonarem um pelo outro e o quanto ainda estão de luto por John”, declarou a escritora.