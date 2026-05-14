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Netflix confirma 5ª temporada de Bridgerton para 2027 e mudança em romance divide fãs

Novo ano da série será centrado em Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, personagem criada para substituir Michael dos livros originais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:37

Bridgerton
Bridgerton Crédito: Divulgação

Os fãs de Bridgerton já podem se preparar para mais um retorno à alta sociedade londrina. A diretora de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, confirmou que a quinta temporada da série estreia em 2027, informação divulgada pela revista Variety e que rapidamente movimentou as redes sociais.

O novo ano será focado em Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, e em Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza. A escolha, no entanto, reacendeu discussões entre leitores da saga literária escrita por Julia Quinn.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton"

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram
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Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza) por Reprodução/ Instagram

Segundo a sinopse oficial, a trama acompanhará Francesca dois anos após a morte do marido, John Stirling. De volta ao mercado matrimonial por motivos práticos, ela tenta reorganizar a própria vida enquanto enfrenta sentimentos contraditórios sobre o passado e o futuro.

A situação muda quando Michaela, prima de John, retorna a Londres para assumir responsabilidades ligadas à propriedade Kilmartin. A proximidade entre as duas faz Francesca questionar se deve seguir escolhas racionais ou dar espaço aos sentimentos.

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A principal polêmica entre os fãs envolve justamente essa mudança. Nos livros de Julia Quinn, o interesse romântico de Francesca é Michael Stirling, primo de John. Na adaptação da Netflix, o personagem foi substituído por Michaela, alteração anunciada ainda na quarta temporada.

Nas redes sociais, parte do público demonstrou frustração com a decisão do streaming, principalmente porque a história de Francesca e Michael era considerada uma das mais aguardadas da franquia literária. Outra reclamação recorrente envolve a decisão de a série “pular” Eloise Bridgerton como protagonista da próxima temporada.

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Apesar das críticas, Julia Quinn afirmou recentemente que participou das conversas sobre a adaptação e estabeleceu algumas condições para a mudança funcionar. Em entrevista ao Metrópoles, a autora explicou que fazia questão de preservar a importância do relacionamento entre Francesca e John.

“Era muito importante para mim que víssemos isso. Porque, na minha cabeça, o principal conflito do livro é o quanto Michael e Francesca se sentem culpados por se apaixonarem um pelo outro e o quanto ainda estão de luto por John”, declarou a escritora.

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Desde a estreia, Bridgerton se tornou um dos maiores sucessos da Netflix ao misturar romance, drama e estética inspirada na aristocracia inglesa do século 19. Cada temporada acompanha um integrante diferente da família Bridgerton em sua trajetória amorosa, fórmula que ajudou a manter a série entre os títulos mais comentados do streaming. Com informações do Metrópoles.

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