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Netflix muda ordem de Bridgerton e surpreende ao escolher protagonista da nova temporada

Decisão quebra sequência dos livros de Julia Quinn e gera reação entre fãs que aguardavam história de Eloise

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:34

Bridgerton Crédito: Divulgação

A Netflix confirmou nesta terça-feira (25) que a próxima temporada de Bridgerton terá Francesca Bridgerton como personagem central. A escolha surpreendeu o público e provocou forte reação nas redes sociais, já que muitos esperavam que a trama seguisse a ordem original dos livros de Julia Quinn, com foco em Eloise.

Na sequência literária, a história de Eloise aparece antes da de Francesca. O quinto livro, Para Sir Phillip, com Amor, acompanha o romance entre Eloise Bridgerton e Phillip Crane. A narrativa começa com uma troca de cartas entre os dois, após a morte da esposa dele, que era prima da jovem. A partir desse contato, Eloise decide viajar para conhecê-lo, dando início a uma relação marcada por desafios e convivência intensa.

Francesca e Michaela serão as próximas protagonistas de "Bridgerton" 1 de 4

Já a trajetória de Francesca é explorada apenas no sexto livro, O Conde Enfeitiçado. Na obra, a personagem enfrenta o luto após perder o marido e vê sua vida mudar com o retorno de Michael Stirling, primo dele, que sempre foi apaixonado por ela. Ele herda o título de conde e passa a lidar com a culpa enquanto tenta se aproximar.

Além de inverter a ordem das histórias, a adaptação da Netflix também promoveu mudanças no enredo de Francesca. Na série, o par romântico da personagem será Michaela Stirling, uma releitura do personagem original dos livros, o que ampliou ainda mais a repercussão entre os fãs.