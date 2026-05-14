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Ana Maria Braga é confirmada na Copa do Mundo de 2026; entenda

Globo confirmou participação da apresentadora na cobertura do torneio e revelou novidades da programação esportiva

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:14

Ana Maria Braga curte férias com o marido Crédito: Reprodução

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (14) novos detalhes da cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026 e confirmou uma participação especial de Ana Maria Braga no evento. A veterana comandará o programa Mais Você diretamente dos Estados Unidos durante a semana de estreia do campeonato.

A novidade foi revelada durante coletiva de imprensa realizada em São Paulo. Segundo a apresentadora esportiva Karine Alves, Ana Maria estará em Nova York acompanhando a abertura da competição.

Ana Maria Braga 1 de 17

“Pensando em matinais, Ana Maria Braga vai estar em New York City”, afirmou Karine durante o evento. A declaração arrancou brincadeiras de Fábio Porchat, que comentou: “É um contrato bem assinado”.

Além de Ana Maria, a Globo também confirmou outros nomes na cobertura do torneio. Fábio Porchat comandará o Central da Copa ao lado de Tadeu Schmidt e da jogadora Tamires.

Já o ex-jogador Denílson será comentarista dos jogos da Seleção Brasileira, enquanto Everaldo Marques ficará responsável pelas transmissões da equipe nacional.

O canal esportivo SporTV também terá programação especial durante o torneio. André Rizek comandará o Seleção Copa, enquanto Eric Faria fará sua estreia como comentarista em Copas do Mundo.