JUSTIÇA

MC Poze do Rodo deixa prisão após decisão judicial; veja condições da liberdade

O funkeiro estava preso há duas semanas pela Operação Narco Fluxo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:58

MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (14), Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi solto, após duas semanas, do Complexo de Gericinó, em Bangu. O cantor foi recebido em clima de festa pelos familiares e fãs que esperavam em frente a penitenciária.

Poze foi um dos alvos da Operação Narco Fluxo há 15 dias. A investigação mira um suposto esquema pesado de lavagem de dinheiro, apostas ilegais e movimentações financeiras suspeitas com criptoativos. O funkeiro nega as acusações e, agora, terá a chance de responder ao processo em casa.

MC Poze do Rodo 1 de 6

O alvará de soltura veio após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), tomada na quarta-feira (13). Ao conceder o habeas corpus, os magistrados aceitaram os argumentos da defesa, apontando que a investigação estava demorando demais (excesso de prazo) e que o Ministério Público Federal (MPF) ainda não havia apresentado uma denúncia formal. A Justiça também deixou claro que a prisão preventiva não deve ser usada apenas para facilitar a busca por provas.

Para continuar solto, Poze precisa seguir uma lista de regras rígidas imposta pela Justiça. Confira o que o MC precisa cumprir:

Informar o endereço correto à Justiça em até dez dias.

Aparecer mensalmente no fórum para bater ponto e comprovar suas atividades.

Não sair da cidade onde mora por mais de cinco dias sem avisar o juiz.

Não viajar para fora do Brasil e entregar o passaporte.