Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Poze do Rodo deixa prisão após decisão judicial; veja condições da liberdade

O funkeiro estava preso há duas semanas pela Operação Narco Fluxo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:58

MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (14), Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi solto, após duas semanas, do Complexo de Gericinó, em Bangu. O cantor foi recebido em clima de festa pelos familiares e fãs que esperavam em frente a penitenciária.

Poze foi um dos alvos da Operação Narco Fluxo há 15 dias. A investigação mira um suposto esquema pesado de lavagem de dinheiro, apostas ilegais e movimentações financeiras suspeitas com criptoativos. O funkeiro nega as acusações e, agora, terá a chance de responder ao processo em casa.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/YouTube
MC Poze por Reprodução
MC Poze foi preso no Rio por Reprodução / TV Bahia
MC Poze por Reprodução
MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
1 de 6
MC Poze do Rodo por Reprodução

O alvará de soltura veio após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), tomada na quarta-feira (13). Ao conceder o habeas corpus, os magistrados aceitaram os argumentos da defesa, apontando que a investigação estava demorando demais (excesso de prazo) e que o Ministério Público Federal (MPF) ainda não havia apresentado uma denúncia formal. A Justiça também deixou claro que a prisão preventiva não deve ser usada apenas para facilitar a busca por provas.

Para continuar solto, Poze precisa seguir uma lista de regras rígidas imposta pela Justiça. Confira o que o MC precisa cumprir:

Informar o endereço correto à Justiça em até dez dias.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba como esquema bilionário de lavagem de dinheiro levou à investigação de dono da Choquei, MC Ryan e MC Poze do Rodo

Justiça decreta prisão preventiva de influenciador baiano, MC Ryan, MC Poze e dono da Choquei

STJ manda soltar MC Ryan, MC Poze do Rodo e dono da Choquei, presos em esquema de R$ 1,6 bilhão

PF usou arquivos do iCloud em investigação que acabou na prisão de Poze e MC Ryan

Como é a mansão de Chrys Dias, alvo de operação que prendeu MC Ryan e Poze do Rodo, com área gourmet e carros de luxo

Aparecer mensalmente no fórum para bater ponto e comprovar suas atividades.

Não sair da cidade onde mora por mais de cinco dias sem avisar o juiz.

Não viajar para fora do Brasil e entregar o passaporte.

Comparecer a todas as etapas do processo quando chamado.

Leia mais

Imagem - Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'

Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'

Imagem - Destino escrito nas estrelas? Saiba o que os signos dos atores revelam sobre o final de 'Três Graças'

Destino escrito nas estrelas? Saiba o que os signos dos atores revelam sobre o final de 'Três Graças'

Imagem - Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Tags:

Prisão Cadeia mc Poze mc Poze do Rodo

Mais recentes

Imagem - Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos

Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos
Imagem - Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'

Sabonete em barra, líquido ou óleo? O erro comum que pode estar deixando sua 'pele rangendo'
Imagem - Ana Maria Braga é confirmada na Copa do Mundo de 2026; entenda

Ana Maria Braga é confirmada na Copa do Mundo de 2026; entenda