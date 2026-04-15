CASA DE LUXO

Como é a mansão de Chrys Dias, alvo de operação que prendeu MC Ryan e Poze do Rodo, com área gourmet e carros de luxo

Influenciador é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro e transações ilegais

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:27

Chrys Dias e a esposa, Débora Paixão foram presos em operação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Chrys Dias, preso nesta quarta-feira (15) durante a Operação Narco Fluxo, que também prendeu MC Ryan e MC Poze do Rodo, mora com a esposa, Débora Paixão, e os filhos em uma mansão de luxo em Itupeva (SP).

A residência tem sacada, área gourmet e uma piscina. Nas fotos exibidas durante a operação policial, entre os itens mostrados estão vários veículos de luxo de marcas como Mercedes Benz e outras. Veja fotos:

Mansão de Chrys Dias 1 de 6

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Chris é alvo da operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e transações ilegais superiores a R$ 1,6 milhão.

A Operação Narco Fluxo tem o objetivo de desarticular associação criminosa voltada a movimentação ilícita de valores mediante criptoativos no Brasil e no exterior. De acordo com a Polícia Federal as investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para diminuição de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.

Policiais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Foram determinadas também medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o intuito de interromper as atividades ilícitas e de preservar ativos para eventual ressarcimento.

Durante o cumprimento de medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

Além de Chrys, a ação também levou à prisão dos funkeiros MC Ryan, no litoral paulista, e MC Poze do Rodo, no Rio de Janeiro, além de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei. O influencer Matheus Magrini também foi preso, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Durante o cumprimento do mandado no imóvel de Chrys, a polícia encontrou um carro rosa e uma réplica de um carro de Fórmula 1, parecido com o que Ayrton Senna usou em sua carreira de piloto. Nas fotos divulgadas pela corporação, também é possível ver outros carros de luxo.

Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, Chrys compartilha a vida pessoal nas redes sociais e tem fotos com celebridades como Neymar e Carlinhos Maia. O influenciador é apontado pela PF como integrante do grupo investigado. Chrys e a esposa costumam compartilhar o cotidiano ao lado dos três filhos do casal, que mantêm perfis próprios nas redes.

Chrys também se destacou pela promoção de rifas e sorteios online de bens de alto valor, como carros esportivos e imóveis. Inclusive, fez publicações deste teor horas antes de ser preso.