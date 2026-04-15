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Como é a mansão de Chrys Dias, alvo de operação que prendeu MC Ryan e Poze do Rodo, com área gourmet e carros de luxo

Influenciador é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro e transações ilegais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 21:27

Chrys Dias e a esposa, Débora Paixão foram presos em operação
Chrys Dias e a esposa, Débora Paixão foram presos em operação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Chrys Dias, preso nesta quarta-feira (15) durante a Operação Narco Fluxo, que também prendeu MC Ryan e MC Poze do Rodo, mora com a esposa, Débora Paixão, e os filhos em uma mansão de luxo em Itupeva (SP).

A residência tem sacada, área gourmet e uma piscina. Nas fotos exibidas durante a operação policial, entre os itens mostrados estão vários veículos de luxo de marcas como Mercedes Benz e outras. Veja fotos:

Mansão de Chrys Dias

Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução
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Mansão fica em Itupeva (SP) por Reprodução

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Imagem - MC Ryan SP e Poze do Rodo são presos em megaoperação da PF contra lavagem de dinheiro

MC Ryan SP e Poze do Rodo são presos em megaoperação da PF contra lavagem de dinheiro

Chris é alvo da operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e transações ilegais superiores a R$ 1,6 milhão.

A Operação Narco Fluxo tem o objetivo de desarticular associação criminosa voltada a movimentação ilícita de valores mediante criptoativos no Brasil e no exterior. De acordo com a Polícia Federal as investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para diminuição de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.

Policiais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Foram determinadas também medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o intuito de interromper as atividades ilícitas e de preservar ativos para eventual ressarcimento.

Durante o cumprimento de medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

Além de Chrys, a ação também levou à prisão dos funkeiros MC Ryan, no litoral paulista, e MC Poze do Rodo, no Rio de Janeiro, além de Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei. O influencer Matheus Magrini também foi preso, em Jundiaí, interior de São Paulo.

Durante o cumprimento do mandado no imóvel de Chrys, a polícia encontrou um carro rosa e uma réplica de um carro de Fórmula 1, parecido com o que Ayrton Senna usou em sua carreira de piloto. Nas fotos divulgadas pela corporação, também é possível ver outros carros de luxo.

Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, Chrys compartilha a vida pessoal nas redes sociais e tem fotos com celebridades como Neymar e Carlinhos Maia. O influenciador é apontado pela PF como integrante do grupo investigado. Chrys e a esposa costumam compartilhar o cotidiano ao lado dos três filhos do casal, que mantêm perfis próprios nas redes.

Chrys também se destacou pela promoção de rifas e sorteios online de bens de alto valor, como carros esportivos e imóveis. Inclusive, fez publicações deste teor horas antes de ser preso.

Esse modelo de negócio passou a ser alvo de apuração da Polícia Federal, que investiga se a estrutura usada para divulgação e operacionalização de sorteios teria sido empregada para lavar dinheiro e movimentar recursos de origem ilícita.

Tags:

Mansão mc Ryan mc Poze do Rodo Raphael Sousa Oliveira Chrys Dias

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