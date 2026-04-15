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MC Ryan SP e Poze do Rodo são presos em megaoperação da PF contra lavagem de dinheiro

Ação mobiliza 200 policiais e cumpre 90 mandados em vários estados do país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 07:48

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos Crédito: Reprodução

Uma operação de grande porte deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15) colocou na mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro e transações ilegais. Entre os presos estão os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores digitais investigados por participação no grupo. As informações são do g1.

A prisão de MC Ryan SP ocorreu durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Já MC Poze do Rodo foi detido em outra frente da operação, que se estendeu por diferentes estados. Batizada de Operação Narcofluxo, a ação conta com apoio da Polícia Militar de São Paulo e é resultado de desdobramentos de investigações anteriores que já apontavam a atuação estruturada da organização em esquemas financeiros ilícitos.

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos

MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Polícia Federal
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MC Ryan e MC Poze do Rodo foram presos por Reprodução

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava mecanismos para ocultar e disfarçar a origem do dinheiro, incluindo movimentações de alto valor, transporte de grandes quantias em espécie e operações com criptoativos. O montante identificado nas apurações ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Ao todo, cerca de 200 policiais federais participam da ofensiva, que cumpre 90 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As decisões foram expedidas pela 5ª Vara Federal em Santos (SP) e estão sendo executadas em endereços localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

A Justiça também determinou medidas de bloqueio de bens e restrições empresariais, com o objetivo de interromper a atuação do grupo e garantir eventual recuperação de valores desviados.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, que devem reforçar o avanço das investigações. Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

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Tags:

Presos mc Ryan mc Poze do Rodo Operação da pf

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