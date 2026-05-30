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Resultado da +Milionária 359, deste sábado (30)

O prêmio é de R$ 45 milhões

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 21:21

+Milionária
+Milionária Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso de nº 359 do jogo lotérico +Milionária foi sorteado na noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 45 milhões.

Resultado da +milionária 351

+Milionária por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Veja aqui os números da +milionária deste sábado (2) por Reprodução
1 de 2
+Milionária por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os números sorteados foram: 10 - 12 - 22 - 08 - 01 - 30

Os trevos sorteados foram: 1 e 6

Como jogar?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe seis números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até cinco concursos consecutivos, com a Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e nela você pode escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre os seis disponíveis.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Leia mais

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Loteria Prêmio Loterias Sorteio

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