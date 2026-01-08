Prêmio bilionário? Saiba quanto já está acumulado para próxima Mega da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22:17
O último dia do ano marca uma data especial para os apostadores brasileiros: é quando ocorre o sorteio da Mega da Virada. O valor do prêmio especial resulta da arrecadação das apostas do concurso, já que 90% desse total é destinado à premiação principal. Na última edição, sorteada excepcionalmente no dia 1º de janeiro deste ano, o prêmio atingiu o valor recorde de R$ 1,09 bilhão.
Além do montante arrecadado com as apostas, o prêmio da Mega da Virada também conta com uma parcela do valor acumulado ao longo de todo o ano. Cerca de 10% da arrecadação de cada concurso da Mega-Sena é destinada a esse fundo. Até esta quinta-feira (8), a Caixa já havia acumulado R$ 2.127.870,60 para o próximo sorteio da Mega da Virada.
Veja valores dos prêmios das edições da Mega da Virada
Além disso, ao final do ano, o valor acumulado na primeira faixa de premiação (sena) do concurso anterior, quando houver, também é somado ao prêmio especial.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As apostas devem ser feitas durante os meses de novembro e dezembro. A Caixa realiza a captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos. A Caixa informa com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que é sorteado no dia 31 de dezembro.