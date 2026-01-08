MAIS UMA CHANCE

Prêmio bilionário? Saiba quanto já está acumulado para próxima Mega da Virada

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22:17

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

O último dia do ano marca uma data especial para os apostadores brasileiros: é quando ocorre o sorteio da Mega da Virada. O valor do prêmio especial resulta da arrecadação das apostas do concurso, já que 90% desse total é destinado à premiação principal. Na última edição, sorteada excepcionalmente no dia 1º de janeiro deste ano, o prêmio atingiu o valor recorde de R$ 1,09 bilhão.

Além do montante arrecadado com as apostas, o prêmio da Mega da Virada também conta com uma parcela do valor acumulado ao longo de todo o ano. Cerca de 10% da arrecadação de cada concurso da Mega-Sena é destinada a esse fundo. Até esta quinta-feira (8), a Caixa já havia acumulado R$ 2.127.870,60 para o próximo sorteio da Mega da Virada.

Além disso, ao final do ano, o valor acumulado na primeira faixa de premiação (sena) do concurso anterior, quando houver, também é somado ao prêmio especial.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

