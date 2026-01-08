Acesse sua conta
Prêmio bilionário? Saiba quanto já está acumulado para próxima Mega da Virada

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22:17

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

O último dia do ano marca uma data especial para os apostadores brasileiros: é quando ocorre o sorteio da Mega da Virada. O valor do prêmio especial resulta da arrecadação das apostas do concurso, já que 90% desse total é destinado à premiação principal. Na última edição, sorteada excepcionalmente no dia 1º de janeiro deste ano, o prêmio atingiu o valor recorde de R$ 1,09 bilhão.

Além do montante arrecadado com as apostas, o prêmio da Mega da Virada também conta com uma parcela do valor acumulado ao longo de todo o ano. Cerca de 10% da arrecadação de cada concurso da Mega-Sena é destinada a esse fundo. Até esta quinta-feira (8), a Caixa já havia acumulado R$ 2.127.870,60 para o próximo sorteio da Mega da Virada.

Veja valores dos prêmios das edições da Mega da Virada

2025: R$ 1,09 bilhão por Reprodução
2024: R$ 635,4 milhões por Reprodução
2023: R$ 588,8 milhões por Joédson Alves/Agência Brasil
2022: R$ 541,9 milhões por Agência Brasil/Antônio Cruz
2021: R$ 378,1 milhões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
2020: R$ 325,2 milhões por Reprodução
2019: R$ 304,2 milhões por Reprodução
2018: R$ 302,5 milhões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
2017: R$ 306,7 milhões por Joédson Alves/Agência Brasil
2015: R$ 246,5 milhões por Reprodução
2014: R$ 263,2 milhões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
1 de 11
2025: R$ 1,09 bilhão por Reprodução

Além disso, ao final do ano, o valor acumulado na primeira faixa de premiação (sena) do concurso anterior, quando houver, também é somado ao prêmio especial.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As apostas devem ser feitas durante os meses de novembro e dezembro. A Caixa realiza a captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos. A Caixa informa com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que é sorteado no dia 31 de dezembro.

