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Mario Frias é internado na UTI após apresentar dores abdominais

Deputado realizou passou por um procedimento para desobstrução de vasos sanguíneos no abdômen

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:09

Mario Frias
Mario Frias Crédito: Reprodução

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta terça-feira (14).

Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do parlamentar informou que ele deu entrada na unidade de saúde pela manhã, com um quadro de fortes dores abdominais.

Mario Frias

Mario Frias por Reprodução
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Marcelo Adnet e Mário Frias por Reprodução
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Mario Frias por Reprodução

Durante a realização de exames, os médicos identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen. O deputado passou por um procedimento para desobstrução, que foi concluído com sucesso.

Após o procedimento, ele foi encaminhado para a UTI, onde permanece em observação sob cuidados médicos. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar. Um novo boletim médico deverá ser divulgado pelo hospital.

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