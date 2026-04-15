SAÚDE

Mario Frias é internado na UTI após apresentar dores abdominais

Deputado realizou passou por um procedimento para desobstrução de vasos sanguíneos no abdômen

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:09

Mario Frias Crédito: Reprodução

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta terça-feira (14).

Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do parlamentar informou que ele deu entrada na unidade de saúde pela manhã, com um quadro de fortes dores abdominais.

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Durante a realização de exames, os médicos identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen. O deputado passou por um procedimento para desobstrução, que foi concluído com sucesso.