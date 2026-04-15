Mario Frias é internado na UTI após apresentar dores abdominais

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:09
O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite desta terça-feira (14).
Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do parlamentar informou que ele deu entrada na unidade de saúde pela manhã, com um quadro de fortes dores abdominais.
Mario Frias
Durante a realização de exames, os médicos identificaram uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen. O deputado passou por um procedimento para desobstrução, que foi concluído com sucesso.
Após o procedimento, ele foi encaminhado para a UTI, onde permanece em observação sob cuidados médicos. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar. Um novo boletim médico deverá ser divulgado pelo hospital.