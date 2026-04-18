RETIRADA

Perfil 'Café com teu pai' sai do ar após denúncia e polêmica com Anitta

Breno Faria foi alvo de denúncia do Ministério Público Federal

Millena Marques

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:29

Breno tem milhões de seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução

A conta do influenciador Breno Faria, responsável pelo perfil 'Café com teu pai', saiu do ar na última sexta-feira (17). O perfil ficou indisponível após Breno, que é servidor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ter sido alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF).

O influenciador passou a ser alvo de denúncias encaminhadas ao MPF e à corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, solicitando a abertura de investigação. As representações foram protocoladas no dia 8 de abril pela deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) e pela advogada Natália Boulos.

Café com teu pai: influenciador é acusado de misoginia 1 de 6

O documento aponta possíveis irregularidades na atuação de Breno nas redes sociais. Entre os pontos citados estão suspeitas de exercício de atividade empresarial incompatível com a função pública, uso indevido das plataformas digitais, divulgação de conteúdo considerado discriminatório e possível conflito com o cargo, uma vez que ele seria servidor ativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A cantora Anitta comemorou a denúncia. Em resposta, Breno gravou um vídeo. "É óbvio que uma mulher que conquistou o mundo, mas não consegue amar nem ser amada de verdade por um homem, é o exemplo perfeito do que eu falo aqui", disse.