Perfil 'Café com teu pai' sai do ar após denúncia e polêmica com Anitta

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Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 18:29
A conta do influenciador Breno Faria, responsável pelo perfil 'Café com teu pai', saiu do ar na última sexta-feira (17). O perfil ficou indisponível após Breno, que é servidor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ter sido alvo de uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF).
O influenciador passou a ser alvo de denúncias encaminhadas ao MPF e à corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, solicitando a abertura de investigação. As representações foram protocoladas no dia 8 de abril pela deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) e pela advogada Natália Boulos.
Café com teu pai: influenciador é acusado de misoginia
O documento aponta possíveis irregularidades na atuação de Breno nas redes sociais. Entre os pontos citados estão suspeitas de exercício de atividade empresarial incompatível com a função pública, uso indevido das plataformas digitais, divulgação de conteúdo considerado discriminatório e possível conflito com o cargo, uma vez que ele seria servidor ativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A cantora Anitta comemorou a denúncia. Em resposta, Breno gravou um vídeo. "É óbvio que uma mulher que conquistou o mundo, mas não consegue amar nem ser amada de verdade por um homem, é o exemplo perfeito do que eu falo aqui", disse.
Após a publicação, fãs da artista pop incentivaram denúncias contra o perfil do influenciador. Não há informações sobre o motivo oficial da retirada, nem se a medida é temporária ou definitiva.