BRASIL

Gigante alemã investe R$ 50 milhões em fábrica exclusiva de automotivos no Brasil

Planta responde por 28% do faturamento global da divisão e emprega cerca de 800 trabalhadores.

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:48

Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo Crédito: Reprodução

A multinacional alemã thyssenkrupp anunciou um investimento de R$ 50 milhões para ampliar a capacidade de sua fábrica instalada em São Paulo, considerada a única unidade da divisão Springs & Stabilizers dedicada à fabricação de componentes de suspensão para veículos comerciais pesados, como caminhões e ônibus.

A expansão faz parte de um plano estratégico que prevê o aumento de 35% da capacidade produtiva da planta a partir de 2027. O crescimento será impulsionado pela instalação de novas linhas voltadas à produção de feixes de molas parabólicos, tecnologia utilizada pela indústria de veículos pesados por oferecer menor peso e maior eficiência operacional.

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Dos R$ 50 milhões previstos, aproximadamente R$ 20 milhões já começaram a ser aplicados na implantação de duas novas linhas de produção. Atualmente, a unidade brasileira responde por cerca de 28% do faturamento global da divisão Springs & Stabilizers e mantém aproximadamente 800 empregos diretos no país.

Além de ampliar a produção, a empresa pretende fortalecer a participação da fábrica paulista no mercado internacional. Hoje, cerca de 5% dos itens fabricados são destinados à exportação, principalmente para os Estados Unidos. A meta é elevar esse percentual para 30% nos próximos anos, ampliando também o fornecimento para montadoras instaladas na Europa.

A unidade, que completará 60 anos de operação em 2027, desempenha papel estratégico dentro da estrutura global da companhia. Fundada em 1967, a fábrica passou por diferentes processos de incorporação até integrar a atual organização da thyssenkrupp, concentrando atualmente a produção mundial de componentes para suspensão de veículos comerciais pesados.

Entre os clientes atendidos pela planta brasileira estão algumas das principais montadoras do setor, como Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen Caminhões e Ônibus.