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Gigante alemã investe R$ 50 milhões em fábrica exclusiva de automotivos no Brasil

Planta responde por 28% do faturamento global da divisão e emprega cerca de 800 trabalhadores.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:48

Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo
Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo Crédito: Reprodução

A multinacional alemã thyssenkrupp anunciou um investimento de R$ 50 milhões para ampliar a capacidade de sua fábrica instalada em São Paulo, considerada a única unidade da divisão Springs & Stabilizers dedicada à fabricação de componentes de suspensão para veículos comerciais pesados, como caminhões e ônibus.

A expansão faz parte de um plano estratégico que prevê o aumento de 35% da capacidade produtiva da planta a partir de 2027. O crescimento será impulsionado pela instalação de novas linhas voltadas à produção de feixes de molas parabólicos, tecnologia utilizada pela indústria de veículos pesados por oferecer menor peso e maior eficiência operacional.

Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo

Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução
Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução
Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução
Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução
Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução
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Fábrica da thyssenkrupp em São Paulo por Reprodução

Dos R$ 50 milhões previstos, aproximadamente R$ 20 milhões já começaram a ser aplicados na implantação de duas novas linhas de produção. Atualmente, a unidade brasileira responde por cerca de 28% do faturamento global da divisão Springs & Stabilizers e mantém aproximadamente 800 empregos diretos no país.

Além de ampliar a produção, a empresa pretende fortalecer a participação da fábrica paulista no mercado internacional. Hoje, cerca de 5% dos itens fabricados são destinados à exportação, principalmente para os Estados Unidos. A meta é elevar esse percentual para 30% nos próximos anos, ampliando também o fornecimento para montadoras instaladas na Europa.

A unidade, que completará 60 anos de operação em 2027, desempenha papel estratégico dentro da estrutura global da companhia. Fundada em 1967, a fábrica passou por diferentes processos de incorporação até integrar a atual organização da thyssenkrupp, concentrando atualmente a produção mundial de componentes para suspensão de veículos comerciais pesados.

Entre os clientes atendidos pela planta brasileira estão algumas das principais montadoras do setor, como Scania, Mercedes-Benz e Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Presente em 48 países, a thyssenkrupp registrou faturamento de 32,8 bilhões de euros no ano fiscal 2024/2025. No Brasil, além da operação industrial voltada ao setor automotivo, o grupo também participa da construção de fragatas destinadas à Marinha, em Santa Catarina.

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