Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Programa de concessionária vai trocar 27 mil geladeiras de graça até 2027

Iniciativa voltada a famílias de baixa renda amplia número de atendimentos e busca reduzir o consumo de energia e o valor da conta de luz

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:54

Geladeira nova
Geladeira nova Crédito: Divulgação/Electrolux

A Enel planeja intensificar a renovação de geladeiras em sua área de concessão e atingir uma média de 1.300 substituições por mês no estado de São Paulo. A meta da distribuidora é retirar de circulação 27 mil aparelhos antigos e substituí-los por modelos mais eficientes até o final de 2027. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. 

A iniciativa atende consumidores de baixa renda e tem como foco estimular o uso mais racional da energia elétrica. Além da economia no consumo, a medida pretende ajudar a diminuir o valor pago nas contas de luz e proporcionar melhores condições de uso para as famílias beneficiadas.

Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas?

s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução
1 de 6
s 2026 promete uma sacodida de estilo com cores vibrantes e design retrô voltando a ser protagonistas por Reprodução

Os números do programa mostram avanço ao longo de 2026. No início do ano, cerca de 500 geladeiras eram trocadas mensalmente. Em abril, esse volume já havia ultrapassado a marca de mil unidades por mês, mais que dobrando o ritmo de atendimento.

A ação integra o Programa de Eficiência Energética da companhia, desenvolvido dentro das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

Leia mais

Imagem - Adeus, geladeira velha: Brastemp e Consul vão buscar aparelho usado e oferecer desconto em novo

Adeus, geladeira velha: Brastemp e Consul vão buscar aparelho usado e oferecer desconto em novo

Imagem - Marmita da semana: 3 receitas que não ficam com 'gosto de geladeira'

Marmita da semana: 3 receitas que não ficam com 'gosto de geladeira'

Imagem - Ímãs de geladeira podem causar danos em modelos modernos, alerta especialista

Ímãs de geladeira podem causar danos em modelos modernos, alerta especialista

Tags:

Geladeira

Mais recentes

Imagem - Mulher morre após denunciar falta de médicos em UPA e gravar vídeo de unidade vazia

Mulher morre após denunciar falta de médicos em UPA e gravar vídeo de unidade vazia
Imagem - Ex-gerente é suspeita de desviar mais de R$ 240 mil e levar franquias da Cacau Show à falência

Ex-gerente é suspeita de desviar mais de R$ 240 mil e levar franquias da Cacau Show à falência
Imagem - Dois ciclones vão atuar no Brasil nesta semana; veja os estados que serão afetados

Dois ciclones vão atuar no Brasil nesta semana; veja os estados que serão afetados