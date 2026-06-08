ENEL

Programa de concessionária vai trocar 27 mil geladeiras de graça até 2027

Iniciativa voltada a famílias de baixa renda amplia número de atendimentos e busca reduzir o consumo de energia e o valor da conta de luz

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:54

Geladeira nova Crédito: Divulgação/Electrolux

A Enel planeja intensificar a renovação de geladeiras em sua área de concessão e atingir uma média de 1.300 substituições por mês no estado de São Paulo. A meta da distribuidora é retirar de circulação 27 mil aparelhos antigos e substituí-los por modelos mais eficientes até o final de 2027. A informação é da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A iniciativa atende consumidores de baixa renda e tem como foco estimular o uso mais racional da energia elétrica. Além da economia no consumo, a medida pretende ajudar a diminuir o valor pago nas contas de luz e proporcionar melhores condições de uso para as famílias beneficiadas.

Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas? 1 de 6

Os números do programa mostram avanço ao longo de 2026. No início do ano, cerca de 500 geladeiras eram trocadas mensalmente. Em abril, esse volume já havia ultrapassado a marca de mil unidades por mês, mais que dobrando o ritmo de atendimento.