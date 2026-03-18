Marmita da semana: 3 receitas que não ficam com 'gosto de geladeira'

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Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 18 de março de 2026 às 14:00
Para quem vive na correria, a "marmitaria" semanal é a estratégia de ouro, pois economiza tempo, poupa o bolso e mantém a dieta nos trilhos. No entanto, o desafio é real: como evitar aquele aspecto murcho ou o temido “gosto de geladeira”?
A boa notícia é que, com alguns ajustes de "engenharia gastronômica", você pode garantir que sua refeição de quinta-feira seja tão prazerosa quanto a de segunda. Confira como elevar o nível do seu preparo:
Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas?
O micro-ondas aquece através da agitação das moléculas de água. Se o alimento já é seco, ele vira uma borracha; se for muito delicado, vira uma pasta. Para não errar, aposte em:
O que evitar: Folhas verdes e legumes crus (murcham), ovos fritos (ficam borrachudos) e laticínios delicados, que podem talhar no reaquecimento.
Colocar a comida no pote de qualquer jeito é um erro comum. A ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Siga esta lógica de camadas para preservar a umidade:
Dica de mestre: Essa estrutura faz com que o vapor do molho suba e hidrate os ingredientes superiores durante o aquecimento, devolvendo a suculência ao prato.
Temperos frescos são ótimos na hora, mas na marmita congelada eles costumam escurecer e perder a textura. Para garantir potência de sabor por vários dias, o segredo está nas ervas secas.
Diferente do coentro ou da cebolinha fresca, que sofrem com o gelo, especiarias como orégano, tomilho, alecrim e páprica mantêm suas propriedades e aromas intactos, garantindo que o prato continue perfumado mesmo após o descongelamento.
Sempre que possível, utilize potes de vidro com vedação hermética. Eles não retêm cheiro, são mais fáceis de higienizar e não liberam substâncias químicas ao serem aquecidos.