FATOS CURIOSOS

Marmita da semana: 3 receitas que não ficam com 'gosto de geladeira'

Descubra como planejar suas refeições semanais sem perder a textura e o sabor original: da escolha dos ingredientes à montagem estratégica para o micro-ondas



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:00

Montar as marmitas em camadas, priorizando molhos e grãos na base, ajuda a manter a umidade dos alimentos durante o reaquecimento Crédito: Banco de Imagem

Para quem vive na correria, a "marmitaria" semanal é a estratégia de ouro, pois economiza tempo, poupa o bolso e mantém a dieta nos trilhos. No entanto, o desafio é real: como evitar aquele aspecto murcho ou o temido “gosto de geladeira”?

A boa notícia é que, com alguns ajustes de "engenharia gastronômica", você pode garantir que sua refeição de quinta-feira seja tão prazerosa quanto a de segunda. Confira como elevar o nível do seu preparo:

Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas? 1 de 6

Seleção estratégica: o que resiste ao micro-ondas?

O micro-ondas aquece através da agitação das moléculas de água. Se o alimento já é seco, ele vira uma borracha; se for muito delicado, vira uma pasta. Para não errar, aposte em:

Grãos e Leguminosas: Arroz, feijão, lentilha e grão-de-bico.

Cozidos e Proteínas: Carnes ensopadas, frango desfiado e legumes no vapor.

Massas com Molho: O molho é a barreira protetora contra o ressecamento.

Cremosos: Purês de batata, mandioquinha ou abóbora.

O que evitar: Folhas verdes e legumes crus (murcham), ovos fritos (ficam borrachudos) e laticínios delicados, que podem talhar no reaquecimento.

A engenharia da montagem

Colocar a comida no pote de qualquer jeito é um erro comum. A ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Siga esta lógica de camadas para preservar a umidade:

Base Úmida: Comece forrando o fundo com o molho.

Camada Intermediária: Coloque os grãos (arroz/feijão) sobre o molho.

Topo: Finalize com a proteína e os legumes cozidos.

Dica de mestre: Essa estrutura faz com que o vapor do molho suba e hidrate os ingredientes superiores durante o aquecimento, devolvendo a suculência ao prato.

O poder dos temperos certos

Temperos frescos são ótimos na hora, mas na marmita congelada eles costumam escurecer e perder a textura. Para garantir potência de sabor por vários dias, o segredo está nas ervas secas.

Diferente do coentro ou da cebolinha fresca, que sofrem com o gelo, especiarias como orégano, tomilho, alecrim e páprica mantêm suas propriedades e aromas intactos, garantindo que o prato continue perfumado mesmo após o descongelamento.

Dica extra: o pote ideal