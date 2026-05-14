Anjo da Guarda revela mudança importante para 4 signos nesta quinta-feira (14 de maio): ciclo começa a virar

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de maio de 2026 às 02:00
A quinta-feira (14) começa com uma energia de renovação e movimento. O Anjo da Guarda indica que algumas situações travadas podem começar a se resolver, principalmente para quem vinha enfrentando dúvidas ou desgaste emocional.
A orientação é não insistir no passado e perceber os sinais de mudança ao redor. Para quatro signos, o momento favorece viradas importantes.
Touro
Taurinos podem perceber mudanças positivas na rotina ou em planos pessoais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.
O ideal será aceitar o novo sem resistência.
Comidas que são a cara de Touro
Câncer
Cancerianos podem viver um momento de alívio emocional. Situações que estavam pesando tendem a perder força.
O momento pede mais confiança no futuro.
Comidas que são a cara de Câncer
Libra
Librianos podem receber respostas importantes ou enxergar com mais clareza uma situação antiga. O dia favorece decisões.
O recado é não adiar escolhas necessárias.
Comidas que são a cara de Libra
Aquário
Aquarianos podem sentir vontade de mudar hábitos, ambientes ou até relações. O Anjo da Guarda indica transformação positiva.
O momento favorece recomeços.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Toda mudança começa quando algo dentro de você também decide seguir em frente.