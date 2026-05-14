ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela mudança importante para 4 signos nesta quinta-feira (14 de maio): ciclo começa a virar

A quinta-feira (14) chega com um recado forte sobre transformação, decisões e situações que finalmente começam a mudar

Fernanda Varela

Publicado em 14 de maio de 2026 às 02:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (14) começa com uma energia de renovação e movimento. O Anjo da Guarda indica que algumas situações travadas podem começar a se resolver, principalmente para quem vinha enfrentando dúvidas ou desgaste emocional.

A orientação é não insistir no passado e perceber os sinais de mudança ao redor. Para quatro signos, o momento favorece viradas importantes.

Touro

Taurinos podem perceber mudanças positivas na rotina ou em planos pessoais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O ideal será aceitar o novo sem resistência.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer

Cancerianos podem viver um momento de alívio emocional. Situações que estavam pesando tendem a perder força.

O momento pede mais confiança no futuro.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Librianos podem receber respostas importantes ou enxergar com mais clareza uma situação antiga. O dia favorece decisões.

O recado é não adiar escolhas necessárias.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar hábitos, ambientes ou até relações. O Anjo da Guarda indica transformação positiva.

O momento favorece recomeços.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

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