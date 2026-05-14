SAÚDE

O erro mais comum ao tomar café que afeta as taxas de ferro e cálcio no seu corpo e por que você deve esperar até 1 hora

Entenda por que esperar uma ou duas horas após as refeições pode ajudar o corpo a aproveitar melhor os nutrientes



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 01:00

Ele indica quanto de um nutriente realmente consegue ser absorvido e utilizado pelo organismo depois da alimentação Crédito: Freepik

O café ocupa um lugar tão automático na rotina brasileira que muitas vezes aparece sem convite. Está no começo da manhã, acompanha pausas no trabalho e costuma fechar o almoço como se fosse parte natural da refeição.

Esse hábito é tão forte que, segundo a ABIC, a bebida está presente em 98% dos lares do país.

Em 2025, mesmo com queda de 2,31% no consumo, os brasileiros consumiram 21,409 milhões de sacas, mantendo o Brasil como o segundo maior consumidor de café do mundo.

Essa presença cotidiana ajuda a explicar por que um detalhe sobre o horário da xícara chama atenção. O café não precisa ser tratado como vilão, mas pode interferir na absorção de nutrientes importantes quando é consumido logo após as refeições. Dentre os afetados no organismo se encontram principalmente minerais como ferro, cálcio, zinco, magnésio e fósforo.

Na prática, a diferença pode estar menos na quantidade e mais no momento em que a bebida entra no dia.

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Café depois da refeição

A discussão passa por um conceito conhecido na nutrição como biodisponibilidade. Ele indica quanto de um nutriente realmente consegue ser absorvido e utilizado pelo organismo depois da alimentação.

Isso significa que comer alimentos ricos em vitaminas e minerais não garante, sozinho, que o corpo vá aproveitar tudo da melhor forma. O que acompanha a refeição, ou aparece logo depois dela, também pode influenciar esse processo.

A Pesquisa FAPESP explica que a cafeína e os taninos presentes no café podem se combinar com minerais e reduzir a absorção de ferro.

Por isso, a recomendação citada pela revista é evitar a bebida imediatamente após comer e esperar uma ou duas horas antes da próxima xícara.

O alerta não elimina o café da rotina. Ele apenas desloca a bebida para um horário em que a chance de atrapalhar o aproveitamento dos nutrientes seja menor.

Impacto no ferro

Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou esse efeito de forma direta. Na pesquisa, uma xícara de café reduziu em 39% a absorção de ferro de uma refeição com hambúrguer. Com chá, a queda chegou a 64%.

Por conta disso, esse dado chama atenção; uma vez que se aproxima de uma cena comum, já que pessoa termina o almoço, aceita um café em seguida e nem sempre imagina que aquele gesto pode interferir no aproveitamento de parte do ferro consumido poucos minutos antes.

Para a pesquisa, a nutricionista Denise Tavares Giannini, da Uerj, afirmou que pessoas mais vulneráveis tendem a desenvolver anemia principalmente quando consomem grandes quantidades de café logo após as refeições.

Outros minerais na conta

O ferro costuma concentrar a maior parte da preocupação, mas não é o único nutriente citado nos estudos.

A Pesquisa FAPESP também menciona um trabalho publicado na revista Nutrients, em 2021, que relaciona o consumo de café depois das refeições a uma menor absorção de cálcio, zinco, magnésio e fósforo.

Esse ponto muda a forma de olhar para o café que fecha o almoço. A bebida pode chegar justamente quando o organismo ainda está tentando aproveitar minerais importantes presentes no prato.

Mesmo assim, a orientação não é cortar o hábito. Para quem toma café todos os dias, o ajuste mais simples é afastar a xícara das refeições principais, sobretudo quando almoço ou jantar concentram alimentos ricos nesses nutrientes.

O que ajuda na absorção

Se o café pode atrapalhar parte do processo, algumas combinações fazem o caminho contrário. Alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e vegetais de folhas verde-escuras, ajudam o organismo a absorver melhor o ferro.

Segundo a Pesquisa FAPESP, uma única laranja pode aumentar esse aproveitamento de três a seis vezes.

Mostrando, assim, que a qualidade de uma refeição não depende apenas dos alimentos isolados, mas também das combinações feitas no prato.

Por isso, uma refeição rica em ferro pode ser mais bem aproveitada quando vem acompanhada de uma fonte de vitamina C. Já o café, nesse contexto, tende a fazer mais sentido depois de um intervalo.

Cafeína além do café

Outro ponto importante é que a cafeína não aparece apenas no café. O estudo aponta que mais de 60 plantas contêm a substância. Entre elas guaraná, cacau, chá preto, chá verde e erva-mate.

Ela também pode estar presente em chicletes, medicamentos e bebidas energéticas. Para quem consome diferentes fontes ao longo do dia, o cuidado não envolve apenas a quantidade total de cafeína, mas também o horário em que ela aparece.

Perto das refeições, a lógica é simples: dar ao corpo tempo para iniciar a absorção dos minerais antes da próxima dose de cafeína.

Cuidado sem exagero

O café segue sendo parte importante da rotina brasileira. A própria ABIC estima que o consumo médio chegou a cerca de 1.400 xícaras por pessoa no período entre novembro de 2024 e outubro de 2025.

Esse número ajuda a dimensionar o impacto de pequenos ajustes. Para muita gente, o café não aparece apenas uma vez ao dia. Ele acompanha diferentes momentos da rotina e, por isso, o horário pode fazer diferença.