POLÊMICA

Rafa Kalimann quebra silêncio após polêmica com Nattan na gravidez e rebate acusação de abandono

Atriz afirmou que trechos do documentário “Tempo Para Amar” foram tirados de contexto e falou sobre conflitos reais da gestação

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2026 às 22:39

Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann decidiu se pronunciar após a repercussão envolvendo o documentário “Tempo Para Amar” e as críticas direcionadas a Nattan. Nas redes sociais, a atriz negou que tenha sido abandonada pelo companheiro durante a gravidez da filha do casal, Zuza, e afirmou que a internet criou uma “narrativa distorcida” a partir de cortes compartilhados online.

A polêmica começou depois que um trecho do primeiro episódio viralizou nas redes sociais. Nele, Rafa aparece emocionada ao comentar momentos em que se sentiu sozinha na reta final da gestação, especialmente por conta da agenda intensa de shows do cantor. “Tô no nono mês de gestação e, em vez de você vir ficar comigo, você foi curtir”, disse ela no documentário.

Com a repercussão, muitos internautas passaram a acusar Nattan de ter abandonado Rafa durante a gravidez. Diante do volume de comentários, a influenciadora resolveu gravar uma sequência de vídeos para esclarecer a situação e defender o companheiro. “Eu não fui abandonada. O Nattan não me abandonou. Essa palavra não existiu no documentário”, afirmou.

Segundo Rafa, a proposta da produção sempre foi mostrar os conflitos reais enfrentados por casais durante a maternidade e a paternidade, sem criar uma imagem idealizada da relação. Ela explicou que o sentimento de solidão citado no documentário não estava ligado à ausência física do cantor, mas a questões emocionais vividas durante a gravidez.“O que eu relatei ali foram conflitos reais, muito profundos. A solidão que eu menciono bastante é um sentimento. Você pode estar cercada de pessoas ao seu redor e aquele sentimento continua ali dentro”, declarou.

Rafa Kalimann e Nattan 1 de 17

A ex-BBB também contou que fez questão de fugir de uma narrativa “perfeita” sobre a gestação. Para ela, esconder dificuldades e fragilidades não faria sentido dentro da proposta do projeto. “Eu não queria um documentário comercial de margarina, que eu mostrasse uma coisa utópica que não existe”, disse.

Outro ponto que acabou gerando comentários nas redes sociais foi a decisão pela indução do parto de Zuza. Rafa explicou que a escolha aconteceu por recomendação médica, já que a gravidez ultrapassou 41 semanas. “A decisão da indução parte daí, por proteção à Zuza”, afirmou.

Ao longo do desabafo, Rafa Kalimann também falou sobre os desafios emocionais enfrentados pelo casal durante a primeira gravidez. Segundo ela, tanto ela quanto Nattan carregam questões pessoais que impactaram esse processo de adaptação à chegada da filha. “Nós estamos longe de ser um casal perfeito. Somos como qualquer outro casal. A vida real tem conflito, tem ajuste de rota, mas o que importa é como a gente constrói isso juntos”, declarou.