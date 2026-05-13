A Rainha Elizabeth amava essa sobremesa que leva só 5 ingredientes e viralizou nas redes sociais

Sobremesa viralizou no TikTok, mas não agrada a todos

  • Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:58

Rainha Elizabeth amava receita que viralizou nas redes sociais Crédito: Rainha Elizabeth II

Muitos têm curiosidade sobre o que se passa entre as paredes do Palácio de Buckingham, localizado no centro de Londres, na Inglaterra. Entre as polêmicas que assolaram a família britânica nos últimos anos e os luxos em que vive a família real, chama atenção o cardápio especial e restrito da Família Real.

Durante décadas, a dieta da Rainha Elizabeth foi motivo de especulações, especialmente sobre as sobremesas. Uma receita viralizou nas redes sociais nos últimos meses, justamente pela sua simplicidade, o que muita gente não sabia é que era justamente o que a Rainha Elizabeth gostava de saborear, no entanto, com mais refino e sofisticação do que o viral do TikTok. O chef Darren McGrady, que trabalhou para a família real, contou que a tendência já era conhecida na residência da família real.

Rainha Elizabeth II

RElizabeth II por Reprodução | Instagram

A receita é uma espécie de cheesecake, simples e desconstruída, feita com biscoitos Oreo e iogurte grego, que acabou dividindo opiniões do público pelo gosto que não agradou a todos.

Darren McGrady explicou que a sobremesa viral o fez pensar em um prato que já fazia na cozinha real. Segundo o chef, a estrutura da receita é praticamente a mesma. A base da receita é formada por ingredientes acessíveis, como biscoitos de gengibre, que podem ser substituídos por biscoitos tradicionais, iogurte grego natural, creme de leite fresco, açúcar e até uísque. Saiba como fazer:

Ingredientes

2 pacotes com 25 biscoitos de gengibre, ou biscoitos comuns

2 xícaras de iogurte grego natural

2 xícaras de creme de leite fresco levemente batido

1 quarto de xícara de açúcar

Meia xícara de uísque (opcional)

2 xícaras de água quente

Modo de preparo

Misture o açúcar, o creme de leite fresco e o iogurte grego até formar um creme homogêneo. Coloque metade dessa mistura no fundo de uma tigela e reserve o restante. Em seguida, mergulhe os biscoitos rapidamente na água quente com uísque (se for usar) ou apenas na água.

Recheie dois biscoitos com um pouco do creme e vá montando a sobremesa sobre a base já colocada na tigela. Faça primeiro uma borda e depois preencha o centro. Leve à geladeira por pelo menos uma hora, de preferência de um dia para o outro. Antes de servir, cubra com o restante do creme e finalize com biscoitos triturados por cima.

