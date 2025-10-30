ENTENDA

Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Monarca tomou decisão por questões pessoais que envolvem polêmicas

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:25

Princípe William tomou medida drástica contra o tio Crédito: Reprodução | Instagram

Após se envolver em mais uma polêmica, o Príncipe William teria tomado mais uma atitude que gerou polêmica entre a monarquia britânica. O esposo da Princesa de Gales Kate Middleton quer o tio, Príncipe Andrew longe das propriedades da Família Real Britânica.

Uma matéria publicada pelo jornal britânico The Sun, diz ainda que a decisão do Príncipe William inclui o despejo do ex-duque de Royal Lodge, residência em que Andrew ocupa há mais de duas décadas, além da exclusão de qualquer possibilidade de continuar morando nos arredores do Palácio de Windsor.

O que levou a decisão teria sido a retomada das discussões sobre o envolvimento do Príncipe Andrew com a rede criminosa de Jeffrey Epstein. As informações vieram à tona após o lançamento do livro de memórias de Virginia Giuffre “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”. Na obra, Giuffre relata os abusos que teria sofrido quando era menor de idade e foi traficada pelo empresário americano.

Segundo fontes próximas à realeza ouvidas pelo podcast “Royal Exclusive”, a decisão é pessoal. Isso porque o primogênito do Rei Charles III estaria determinado a proteger o futuro do núcleo central da monarquia, mantendo distância de figuras que possam trazer polêmicas para o centro familiar.