Príncipe William toma atitude e quer o tio longe das propriedades da Família Real Britânica, diz jornal

Monarca tomou decisão por questões pessoais que envolvem polêmicas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 20:25

Princípe William tomou medida drástica contra o tio Crédito: Reprodução | Instagram

Após se envolver em mais uma polêmica, o Príncipe William teria tomado mais uma atitude que gerou polêmica entre a monarquia britânica. O esposo da Princesa de Gales Kate Middleton quer o tio, Príncipe Andrew longe das propriedades da Família Real Britânica.

