Túlio toma decisão radical e romance é flagrado em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (19)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:00
O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (19) promete fortes emoções e reviravoltas que podem mudar o rumo de vários personagens. Em meio a conflitos amorosos e jogos de interesse, Túlio decide se afastar de Estela e surpreende ao tomar uma decisão drástica sobre seu futuro profissional.
Enquanto isso, Sandra passa a desconfiar seriamente da verdadeira identidade de Ivone, que segue se passando por Asdrúbal. A tensão aumenta quando Ivone/Asdrúbal e Adamo/Margarida se deixam levar pelo sentimento e acabam trocando um beijo, sem perceber que Olímpia presencia tudo.
No dancing, Tamires e Cunegundes convocam as mulheres da cidade, prometendo agitar ainda mais o ambiente. Já Picolé vive um momento de insegurança ao temer ter sido esquecido por Maria Pureza, enquanto Simbá entra em conflito direto com Ernesto, demonstrando sua revolta.
O capítulo também traz momentos de apoio e solidariedade: Sônia sofre pela situação de Quincas, mas encontra conforto em Lauro e Tobias. Nos bastidores, Zulma pede ajuda financeira a Ernesto, que impõe condições e a obriga a procurar Sandra. Para completar, Lourival garante que fará de Dita uma estrela nacional, alimentando sonhos e expectativas.
O capítulo termina com Túlio pedindo demissão do hospital.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.