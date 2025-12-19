O Universo desacelera e envia um alerta sutil ao seu signo hoje; você vai perceber? (19 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:01
Esta sexta-feira, 19 de dezembro, não chega com pressa, chega com aviso. O céu aponta um momento de pausa consciente, daqueles em que a vida pede menos correria e mais atenção ao que está sendo sentido por dentro.
Com o Sol em Sagitário, a energia do dia favorece decisões alinhadas à verdade, conversas necessárias e ajustes que fazem diferença no médio prazo.
Não é um dia de grandes rupturas ou acontecimentos explosivos, mas de pequenas escolhas que mudam rotas. O tipo de sexta-feira que convida você a organizar pendências, rever prioridades e ouvir mais, inclusive a si mesmo.
Questões ligadas a trabalho, dinheiro e relações pedem maturidade emocional e clareza.
O Universo parece enviar um recado direto: o que for feito hoje, com consciência, tende a aliviar as próximas semanas.
Quem respeitar limites, agir com responsabilidade e evitar impulsos encerra o dia com a sensação rara de estar no caminho certo.