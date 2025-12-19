FILMES

Confira qual filme Sessão da Tarde exibe nesta quinta-feira (19 de dezembro)

Filme de ação e aventura promete agitar a tarde desta quinta-feira (19)

Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:00

Filme de ação agita esta tarde Crédito: Reprodução

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (19) exibe um dos clássicos de ação da aventura, “Velozes e Furiosos 6”, como parte da grade de filmes da semana.

No longa, os heróis se espalham pelo mundo após o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro que deixou o grupo com US$100 milhões. Mas a incapacidade de voltar para casa e viver em um lar tornou suas vidas incompletas.

'Velozes e Furiosos 6' 1 de 5

Enquanto isso, Hobbs (Dwayne Johnson) esteve perseguindo uma organização de mercenários sobre rodas, um grupo de homens cruéis divididos em 12 países, cujo mentor (Luke Evans) tem ajuda da destemida Letty (Michelle Rodriguez), a antiga namorada de Dom, que ele acreditava estar morta.

A única maneira de parar este grupo de criminosos é superá-los nas ruas, por isso Hobbs pede a Dom para reunir um grupo de elite em Londres. A recompensa? Perdão a todos eles, para poderem voltar para as suas casas e tornarem suas famílias completas novamente.