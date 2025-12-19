LUTO

Morre Carlos Libório, primeiro diretor de jornalismo da TV Bahia

Jornalista foi o criador do termo 'Ba-Vi' e faleceu aos 85 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 12:13

Carlos Libório foi o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia Crédito: TV Bahia/Reprodução

Luto na televisão baiana: morreu nesta sexta-feira (19), em Salvador, o jornalista Carlos Elysio de Souza Libório, aos 85 anos. Ele estava internado na Clínica Florence há uma semana e deixa a esposa, Nely Libório, conhecida como dona Lili, e os filhos Leonardo e Mariana. A informação foi confirmada nas redes sociais por amigos e ex-colegas. Ainda não há detalhes sobre sobre velório e sepultamento.

Carlos Libório nasceu em 8 de fevereiro de 1940 em Ilhéus, no Sul da Bahia, e se mudou para Salvador ainda na infância, aos 11 anos. Formado em Direito, iniciou a trajetória no jornalismo cobrindo esportes, uma de suas paixões, e teve papel decisivo na história do futebol baiano ao criar a sigla "Ba-Vi", maior clássico do estado, entre Bahia e Vitória.

O termo surgiu durante o fechamento de uma edição do extinto Jornal da Bahia, quando era preciso criar um título curto para a manchete. O jornalista se inspirou em clássicos como Fla-Flu e Gre-Nal e criou o "Ba-Vi". "Alguns cronistas achavam que devia ser ‘Vi-Ba’, porque o Vitória é mais antigo, mas ‘Ba-Vi’ é mais sonoro, mais curto, mais direto", contou Libório em entrevista à Associação Bahiana de Imprensa (ABI), em 2022.

Libório construiu uma carreira sólida no jornalismo impresso, no rádio e na televisão. Fez parte da primeira equipe da revista Placar, nos anos 1970, trabalhou na Veja, na Rádio Cruzeiro, no Jornal da Bahia e na TV Itapoan, onde atuou como editor e redator do programa Repórter Esso. Nos anos 1980, assumiu a Secretaria de Comunicação do Estado.

Até que, em 1985, se tornou o primeiro diretor de Jornalismo da TV Bahia, cargo que ocupou por 23 anos. Ao longo desse período, ajudou a emissora a se consolidar como referência no Nordeste. Em paralelo, também foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e um dos responsáveis por implantar programas de estágio na TV Bahia.

Carlos Libório recebeu diversas homenagens ao longo da vida. Em 1996, foi contemplado com o título de Cidadão Soteropolitano, em sessão solene na Câmara Municipal de Salvador. Em 2002, recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral da Bahia, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral por unanimidade. Em 2020, foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia.

A jornalista Anna Valéria fez uma homenagem nas redes sociais. "Vai um amigo. Vai, mas deixa os ensinamentos, as broncas, as risadas. Um cara que brigava pelo jornalismo, que deixa um legado de compromisso e seriedade em quem trabalhou com ele. Vai em paz, Liba. Você fez o seu melhor e seus discípulos vão guardar pra sempre as lições e o respeito ao nosso juramento. Um forte abraço em Nely, Leo e Mariana. Pra sempre Saudade de Carlos Libório, um grande diretor de jornalismo da Rede Bahia", escreveu ela, em postagem no Instagram nesta sexta-feira (19).

Genildo Lawinscky, que também trabalhou com Libório na TV Bahia, foi mais um a usar as redes sociais para lamentar a notícia. "Meus amigos, estou passando aqui para uma notícia que não é boa e que me deixou muitíssimo triste. Nesse período do ano é complicado. Acaba de falecer um grande amigo, uma figura exponencial, uma figura de destaque no jornalismo da Bahia, com uma importância extraordinária na vida de muitas pessoas, e na minha vida em particular. Carlos Elysio de Souza Libório, o nosso Carlos Libório, o Liba, morreu agora há pouco", iniciou, em um vídeo.

"Eu estive hoje, exatamente hoje, sexta-feira, na clínica onde ele estava internado há cerca de uma semana. E lá encontrei Libório. Não consegui encontrar Libório, porque ele estava dormindo. Não estava sedado. Aos 82 anos de idade, ele vinha passando por problemas já há algum tempo. Esteve internado no Hospital Aliança, onde eu também estive há cerca de um mês e meio. Saiu do hospital e foi colocado nessa clínica para tentar a recuperação", seguiu.

"Eu saí de lá e, cinco minutos depois, a gente recebeu a notícia da esposa dele que Carlos Libório tinha partido, tinha feito a passagem. Lamentável, lamentável. Estou fazendo questão de gravar esse vídeo para também fazer um agradecimento todo especial por tudo que Carlos Libório fez por mim. (...) Estou aqui com o coração partido por ter perdido esse grande amigo".