O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 03:00
Hoje, 11 de fevereiro, o dia traz um clima de tensão produtiva. Há vontades fortes em jogo, mas também a necessidade de agir com mais lucidez e responsabilidade. Amor, trabalho e decisões pessoais se cruzam, pedindo menos impulso e mais estratégia. Quanto mais consciente você estiver do que sente e do que faz, melhores serão os resultados ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries
Você pode se sentir sobrecarregado hoje, como se tudo precisasse ser resolvido ao mesmo tempo. Dividir tarefas e avançar passo a passo evita esgotamento e mantém sua energia estável. Ambição sem organização cobra um preço alto.
Dica cósmica: constância vence a pressa.
Touro
Agir sem estratégia pode gerar mais confusão do que avanço. Escolher onde focar e aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Nem tudo precisa ser resolvido por você hoje.
Dica cósmica: poupar energia também é uma forma de ganhar.
Gêmeos
Evite conclusões precipitadas. Observar pessoas e situações com mais atenção traz respostas mais claras do que suposições rápidas. Hoje, paciência é sinônimo de acerto.
Dica cósmica: observar antes de agir muda tudo.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Câncer
O dia pode fugir do planejamento inicial, e resistir a isso só gera frustração. Adaptar-se ao que se apresenta permite enxergar oportunidades onde antes havia bloqueios.
Dica cósmica: flexibilidade traz clareza emocional.
Leão
Se perceber insegurança ao seu redor, você pode assumir a dianteira. Faça isso com empatia, não com ego. Quando sua liderança acolhe, os caminhos se alinham com mais facilidade.
Dica cósmica: guiar é apoiar, não impor.
Virgem
A rotina guarda pequenos sinais importantes hoje. Atenção aos detalhes, conversas rápidas e ideias sutis. O que parece simples pode abrir portas relevantes.
Dica cósmica: o detalhe certo muda o cenário.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra
Comparar-se com os outros pode atrapalhar seu equilíbrio. Seu caminho pede constância, não competição silenciosa. Respeitar seu ritmo fortalece sua confiança.
Dica cósmica: cada processo tem seu tempo.
Escorpião
Antes de encarar tarefas complexas, organize sua mente. Agir com calma reduz erros e frustrações. Preparação hoje é seu maior aliado.
Dica cósmica: mente alinhada sustenta decisões firmes.
Sagitário
Cuidado com mensagens, prazos e confirmações. Um pequeno erro pode gerar grandes desencontros. Revisar tudo agora evita complicações depois.
Dica cósmica: atenção aos detalhes garante fluidez.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Capricórnio
Se algo não fluir, mude a abordagem. Insistir em um único método pode atrasar seus resultados. Flexibilidade é uma ferramenta poderosa hoje.
Dica cósmica: adaptar-se também é avançar.
Aquário
Você pode querer seguir sem pausas, mas seu corpo pede atenção. Respeitar limites aumenta sua eficiência e preserva sua clareza mental.
Dica cósmica: equilíbrio sustenta o foco.
Peixes
Mudanças inesperadas exigem respostas rápidas. Evite reagir no impulso. Uma postura calma transforma obstáculos em oportunidades.
Dica cósmica: responder com serenidade fortalece seu caminho.