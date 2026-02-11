Acesse sua conta
O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O céu intensifica emoções, testa decisões práticas e revela onde amor e carreira pedem mais clareza hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 11 de fevereiro, o dia traz um clima de tensão produtiva. Há vontades fortes em jogo, mas também a necessidade de agir com mais lucidez e responsabilidade. Amor, trabalho e decisões pessoais se cruzam, pedindo menos impulso e mais estratégia. Quanto mais consciente você estiver do que sente e do que faz, melhores serão os resultados ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries

Você pode se sentir sobrecarregado hoje, como se tudo precisasse ser resolvido ao mesmo tempo. Dividir tarefas e avançar passo a passo evita esgotamento e mantém sua energia estável. Ambição sem organização cobra um preço alto.

Dica cósmica: constância vence a pressa.

Touro

Agir sem estratégia pode gerar mais confusão do que avanço. Escolher onde focar e aceitar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Nem tudo precisa ser resolvido por você hoje.

Dica cósmica: poupar energia também é uma forma de ganhar.

Gêmeos

Evite conclusões precipitadas. Observar pessoas e situações com mais atenção traz respostas mais claras do que suposições rápidas. Hoje, paciência é sinônimo de acerto.

Dica cósmica: observar antes de agir muda tudo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

O dia pode fugir do planejamento inicial, e resistir a isso só gera frustração. Adaptar-se ao que se apresenta permite enxergar oportunidades onde antes havia bloqueios.

Dica cósmica: flexibilidade traz clareza emocional.

Leão

Se perceber insegurança ao seu redor, você pode assumir a dianteira. Faça isso com empatia, não com ego. Quando sua liderança acolhe, os caminhos se alinham com mais facilidade.

Dica cósmica: guiar é apoiar, não impor.

Virgem

A rotina guarda pequenos sinais importantes hoje. Atenção aos detalhes, conversas rápidas e ideias sutis. O que parece simples pode abrir portas relevantes.

Dica cósmica: o detalhe certo muda o cenário.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Comparar-se com os outros pode atrapalhar seu equilíbrio. Seu caminho pede constância, não competição silenciosa. Respeitar seu ritmo fortalece sua confiança.

Dica cósmica: cada processo tem seu tempo.

Escorpião

Antes de encarar tarefas complexas, organize sua mente. Agir com calma reduz erros e frustrações. Preparação hoje é seu maior aliado.

Dica cósmica: mente alinhada sustenta decisões firmes.

Sagitário

Cuidado com mensagens, prazos e confirmações. Um pequeno erro pode gerar grandes desencontros. Revisar tudo agora evita complicações depois.

Dica cósmica: atenção aos detalhes garante fluidez.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Se algo não fluir, mude a abordagem. Insistir em um único método pode atrasar seus resultados. Flexibilidade é uma ferramenta poderosa hoje.

Dica cósmica: adaptar-se também é avançar.

Aquário

Você pode querer seguir sem pausas, mas seu corpo pede atenção. Respeitar limites aumenta sua eficiência e preserva sua clareza mental.

Dica cósmica: equilíbrio sustenta o foco.

Peixes

Mudanças inesperadas exigem respostas rápidas. Evite reagir no impulso. Uma postura calma transforma obstáculos em oportunidades.

Dica cósmica: responder com serenidade fortalece seu caminho.

