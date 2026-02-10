Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma virada silenciosa começa agora e muda o rumo dos signos até o fim dessa semana

Com Saturno prestes a entrar em Áries, a semana acelera amadurecimentos, testa vínculos e prepara o terreno para decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:00

Saturno e signos
Saturno e signos Crédito: Imagem criada por IA

Esta semana marca um ponto de virada importante. As mudanças não chegam de forma explosiva, mas se instalam aos poucos, exigindo consciência, responsabilidade emocional e escolhas mais firmes. A energia se intensifica conforme os dias avançam, especialmente com a entrada de Saturno em Áries no dia 13, inaugurando um novo ciclo de cobranças, liderança e amadurecimento pessoal. Nada segue no automático. Cada signo é chamado a assumir o próprio papel na história que começa a se desenhar agora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

O universo fala mais alto hoje (10 de fevereiro) e Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um sinal impossível de fingir que não viram

Imagem - Hoje (10 de fevereiro), os signos são chamados a agir com mais verdade e menos impulso

Hoje (10 de fevereiro), os signos são chamados a agir com mais verdade e menos impulso

Imagem - Hoje não é um dia comum: 3 signos sentem a sorte voltar de forma clara

Hoje não é um dia comum: 3 signos sentem a sorte voltar de forma clara

Áries: Esta semana reposiciona você no centro das próprias escolhas. Saturno se aproxima do seu signo e inicia um período de maior responsabilidade sobre quem você é e o que deseja construir. Relações de amizade passam por ajustes e curas importantes. Ouvir mais e reagir menos será essencial.

Dica cósmica: Liderar também é saber amadurecer.

Touro: Um novo aprendizado começa a se desenrolar aos poucos. A semana pede expansão de visão, abertura para novas ideias e disposição para sair do pensamento rígido. O que você aprende agora terá efeitos duradouros.

Dica cósmica: Crescer exige mudar a forma de enxergar o mundo.

Gêmeos: Este é um período de construção sólida. Relações profissionais ganham nova dinâmica e antigos desgastes começam a se resolver. A pressão diminui, mas a responsabilidade aumenta. Você se sente mais preparado para desafios maiores.

Dica cósmica: Confiança nasce quando você reconhece sua própria evolução.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: A semana ativa temas de afeto, vínculos e coragem emocional. Há mais abertura para amar, confiar e se mostrar, mas também um chamado para abandonar medos antigos. Saturno pede mais firmeza nas escolhas do coração.

Dica cósmica: Sentir é força quando vem com coragem.

Leão: Emoções profundas emergem e pedem compreensão. O passado reaparece não para prender, mas para ensinar. A semana também provoca reflexões sobre carreira e limites pessoais. Você não é mais quem era, e isso precisa ser respeitado.

Dica cósmica: Honrar sua evolução é parte do processo.

Virgem: Este é um momento de fechamento de ciclos e início de um novo posicionamento. Saturno convida você a sair da observação e assumir protagonismo. Usar sua voz e defender seus sonhos se torna inevitável.

Dica cósmica: Segurança nasce quando você ocupa seu espaço.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Relacionamentos entram em fase de teste e definição. O que é sólido se fortalece, o que é frágil se transforma. A semana pede maturidade emocional e clareza sobre o que você espera das conexões.

Dica cósmica: Relações verdadeiras resistem à verdade.

Escorpião: A semana é produtiva, mas exige cooperação. Você é chamado a construir junto, dividir responsabilidades e fortalecer laços familiares ou comunitários. Fazer tudo sozinho não é mais uma opção.

Dica cósmica: Dividir o peso torna o caminho mais leve.

Sagitário: A criatividade ganha força e pede ação. Projetos esquecidos podem ser retomados com nova visão. A saída de Saturno de um setor sensível libera bloqueios e devolve entusiasmo.

Dica cósmica: Ideias florescem quando recebem atenção.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Um novo ciclo de esforço começa, mas com mais consciência. A semana pede organização, revisão de metas e cuidado com excessos. O que você estrutura agora sustenta os próximos anos.

Dica cósmica: Planejar é um ato de proteção.

Aquário: O clima é de transformação interna. Sonhos, desejos e motivações passam por ajustes importantes. A semana convida você a buscar alegria real, não apenas expectativas externas.

Dica cósmica: Felicidade também se constrói por dentro.

Peixes: O foco da semana é o autocuidado e o valor das trocas justas. Você aprende a preservar sua energia e a se cercar de quem realmente retribui. Um novo ciclo começa com mais autoestima.

Dica cósmica: Quem se valoriza escolhe melhor onde ficar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior