ASTROLOGIA

Uma virada silenciosa começa agora e muda o rumo dos signos até o fim dessa semana

Com Saturno prestes a entrar em Áries, a semana acelera amadurecimentos, testa vínculos e prepara o terreno para decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:00

Saturno e signos Crédito: Imagem criada por IA

Esta semana marca um ponto de virada importante. As mudanças não chegam de forma explosiva, mas se instalam aos poucos, exigindo consciência, responsabilidade emocional e escolhas mais firmes. A energia se intensifica conforme os dias avançam, especialmente com a entrada de Saturno em Áries no dia 13, inaugurando um novo ciclo de cobranças, liderança e amadurecimento pessoal. Nada segue no automático. Cada signo é chamado a assumir o próprio papel na história que começa a se desenhar agora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Esta semana reposiciona você no centro das próprias escolhas. Saturno se aproxima do seu signo e inicia um período de maior responsabilidade sobre quem você é e o que deseja construir. Relações de amizade passam por ajustes e curas importantes. Ouvir mais e reagir menos será essencial.

Dica cósmica: Liderar também é saber amadurecer.

Touro: Um novo aprendizado começa a se desenrolar aos poucos. A semana pede expansão de visão, abertura para novas ideias e disposição para sair do pensamento rígido. O que você aprende agora terá efeitos duradouros.

Dica cósmica: Crescer exige mudar a forma de enxergar o mundo.

Gêmeos: Este é um período de construção sólida. Relações profissionais ganham nova dinâmica e antigos desgastes começam a se resolver. A pressão diminui, mas a responsabilidade aumenta. Você se sente mais preparado para desafios maiores.

Dica cósmica: Confiança nasce quando você reconhece sua própria evolução.

Câncer: A semana ativa temas de afeto, vínculos e coragem emocional. Há mais abertura para amar, confiar e se mostrar, mas também um chamado para abandonar medos antigos. Saturno pede mais firmeza nas escolhas do coração.

Dica cósmica: Sentir é força quando vem com coragem.

Leão: Emoções profundas emergem e pedem compreensão. O passado reaparece não para prender, mas para ensinar. A semana também provoca reflexões sobre carreira e limites pessoais. Você não é mais quem era, e isso precisa ser respeitado.

Dica cósmica: Honrar sua evolução é parte do processo.

Virgem: Este é um momento de fechamento de ciclos e início de um novo posicionamento. Saturno convida você a sair da observação e assumir protagonismo. Usar sua voz e defender seus sonhos se torna inevitável.

Dica cósmica: Segurança nasce quando você ocupa seu espaço.

Libra: Relacionamentos entram em fase de teste e definição. O que é sólido se fortalece, o que é frágil se transforma. A semana pede maturidade emocional e clareza sobre o que você espera das conexões.

Dica cósmica: Relações verdadeiras resistem à verdade.

Escorpião: A semana é produtiva, mas exige cooperação. Você é chamado a construir junto, dividir responsabilidades e fortalecer laços familiares ou comunitários. Fazer tudo sozinho não é mais uma opção.

Dica cósmica: Dividir o peso torna o caminho mais leve.

Sagitário: A criatividade ganha força e pede ação. Projetos esquecidos podem ser retomados com nova visão. A saída de Saturno de um setor sensível libera bloqueios e devolve entusiasmo.

Dica cósmica: Ideias florescem quando recebem atenção.

Capricórnio: Um novo ciclo de esforço começa, mas com mais consciência. A semana pede organização, revisão de metas e cuidado com excessos. O que você estrutura agora sustenta os próximos anos.

Dica cósmica: Planejar é um ato de proteção.

Aquário: O clima é de transformação interna. Sonhos, desejos e motivações passam por ajustes importantes. A semana convida você a buscar alegria real, não apenas expectativas externas.

Dica cósmica: Felicidade também se constrói por dentro.

Peixes: O foco da semana é o autocuidado e o valor das trocas justas. Você aprende a preservar sua energia e a se cercar de quem realmente retribui. Um novo ciclo começa com mais autoestima.