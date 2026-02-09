Acesse sua conta
Hoje não é um dia comum: 3 signos sentem a sorte voltar de forma clara

Um dia de retomada, clareza e confiança marca o início de uma fase mais favorável para poucos signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 9 de fevereiro, algo muda de forma perceptível. A sensação de atraso, cansaço ou estagnação começa a perder força, dando espaço a mais confiança, energia e direção. Para três signos, a sorte não chega como acaso, mas como consequência de um despertar interno que recoloca tudo em movimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão:

A sorte melhora a partir de hoje porque você volta a se reconhecer. Aquilo que foi ofuscado por estresse, insegurança ou excesso de pressão começa a se dissipar, e sua presença ganha força novamente. Há uma retomada natural do brilho, da confiança e da capacidade de influenciar situações ao seu favor. Quando você se reconecta com quem realmente é, tudo flui com mais leveza e as oportunidades surgem quase como resposta imediata.

Dica cósmica: Confie no seu magnetismo natural e não diminua sua luz para caber em ambientes pequenos.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Aquário:

A partir de hoje, a sorte melhora à medida que você sai do modo automático. Um impulso interno te empurra para agir, experimentar e sair de situações que já não fazem sentido. O que antes parecia repetitivo ou sem saída começa a se abrir quando você decide mudar a postura. Esse movimento cria encontros, ideias e oportunidades que estavam bloqueadas justamente pela estagnação.

Dica cósmica: O novo só encontra espaço quando você se permite sair do confortável, mesmo sem garantias.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Peixes:

Hoje marca uma virada importante na sua relação com você mesmo, e isso muda tudo. A sorte melhora quando você passa a confiar mais nas próprias escolhas e percepções, sem buscar validação externa o tempo todo. Essa segurança silenciosa altera sua postura diante do mundo e atrai circunstâncias mais alinhadas com seus desejos de longo prazo. O que parecia distante começa a se tornar possível.

Dica cósmica: Quanto mais você se respeita, mais a vida responde na mesma medida.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

