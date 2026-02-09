ASTROLOGIA

Hoje não é um dia comum: 3 signos sentem a sorte voltar de forma clara

Um dia de retomada, clareza e confiança marca o início de uma fase mais favorável para poucos signos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, dia 9 de fevereiro, algo muda de forma perceptível. A sensação de atraso, cansaço ou estagnação começa a perder força, dando espaço a mais confiança, energia e direção. Para três signos, a sorte não chega como acaso, mas como consequência de um despertar interno que recoloca tudo em movimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão:

A sorte melhora a partir de hoje porque você volta a se reconhecer. Aquilo que foi ofuscado por estresse, insegurança ou excesso de pressão começa a se dissipar, e sua presença ganha força novamente. Há uma retomada natural do brilho, da confiança e da capacidade de influenciar situações ao seu favor. Quando você se reconecta com quem realmente é, tudo flui com mais leveza e as oportunidades surgem quase como resposta imediata.

Dica cósmica: Confie no seu magnetismo natural e não diminua sua luz para caber em ambientes pequenos.

Aquário:

A partir de hoje, a sorte melhora à medida que você sai do modo automático. Um impulso interno te empurra para agir, experimentar e sair de situações que já não fazem sentido. O que antes parecia repetitivo ou sem saída começa a se abrir quando você decide mudar a postura. Esse movimento cria encontros, ideias e oportunidades que estavam bloqueadas justamente pela estagnação.

Dica cósmica: O novo só encontra espaço quando você se permite sair do confortável, mesmo sem garantias.

Peixes:

Hoje marca uma virada importante na sua relação com você mesmo, e isso muda tudo. A sorte melhora quando você passa a confiar mais nas próprias escolhas e percepções, sem buscar validação externa o tempo todo. Essa segurança silenciosa altera sua postura diante do mundo e atrai circunstâncias mais alinhadas com seus desejos de longo prazo. O que parecia distante começa a se tornar possível.

Dica cósmica: Quanto mais você se respeita, mais a vida responde na mesma medida.