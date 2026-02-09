Acesse sua conta
O sofrimento perde força hoje (9 de fevereiro) e abre caminho para a cura de 3 signos

O dia traz o limite final da dor emocional e inaugura uma fase de cura consciente, decisão firme e retomada do próprio poder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje não é sobre aguentar mais um pouco. É sobre reconhecer que insistir na dor deixou de ser uma opção. Para três signos, este dia representa um basta interno, um despertar profundo que sinaliza o fim de um ciclo pesado. O desgaste foi real, as marcas existem, mas a cura começa agora. Quando a mente entende que já sofreu o suficiente, a vida começa a responder de outra forma. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje, você percebe que insistir em uma mesma luta tem custado mais do que qualquer possível vitória. A ficha cai de forma direta e definitiva. Ao escolher reagir de maneira diferente, você muda completamente o rumo da situação.

Dica cósmica: Poder pessoal começa quando você para de lutar contra o que já não funciona.

Fantasia de Carnaval para Áries

Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-heroína, guerreira ou gladiadora por Imagem gerada por IA
Fantasia para Áries: Super-heroína, guerreira ou gladiadora por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Áries: Super-herói, guerreiro ou gladiador por Imagem gerada por IA

Virgem: Um período intenso de desgaste mental chega ao fim hoje. Você reconhece que manter a dor ativa virou um hábito e decide, conscientemente, encerrar esse ciclo. A leveza começa no instante em que você assume o controle da própria resposta emocional.

Dica cósmica: Alívio também é uma escolha.

Fantasia de Carnaval para Virgem

Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Guardião da terra, camponês mitológico ou druida por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Guardião da terra, camponês mitológico ou druida por Imagem gerada por IA
Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Virgem: Deusa da colheita, musa das flores ou personagem natural por Imagem gerada por IA

Sagitário: Hoje fica claro que o peso que você carrega vem mais das memórias do que da realidade atual. Ao se permitir viver o presente sem a sombra do passado, algo dentro de você se reorganiza. O sofrimento perde força quando você para de alimentá-lo.

Dica cósmica: Soltar o passado é um ato de coragem, não de negação.

Fantasia de Carnaval para Sagitário

Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Aventureiro, explorador ou mochileiro por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Aventureiro, explorador ou mochileiro por Imagem gerada por IA
Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA
1 de 4
Fantasia para Sagitário: Viajante, exploradora ou aventureira por Imagem gerada por IA

