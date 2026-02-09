Acesse sua conta
Saturno entra em Áries e muda o jogo: a semana em que os signos são obrigados a crescer e passar por um teste de coragem

Entre 9 e 15 de fevereiro, escolhas ganham peso, atitudes têm consequência e o destino deixa claro quem está pronto para assumir responsabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

Esta semana entre os dias 9 e 15 de fevereiro marca um ponto de transição importante. Os primeiros dias pedem ajustes emocionais, conversas necessárias e mais atenção às próprias necessidades. A partir do meio da semana, as escolhas começam a pesar mais e as consequências ficam mais claras. A entrada de Saturno em Áries no dia 13 inaugura uma fase de mais coragem, iniciativa e responsabilidade pessoal. Não é sobre pressa, mas sobre assumir o próprio caminho com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa te convidando a olhar para situações mal resolvidas e encarar o que ficou para trás. Aos poucos, você recupera confiança e clareza para agir. A entrada de Saturno em seu signo no dia 13 marca um novo ciclo de maturidade e compromisso com seus próprios objetivos.

Dica cósmica: Assumir responsabilidades agora fortalece sua autonomia.

Touro: Conversas importantes ganham destaque no início da semana, especialmente nas relações próximas. A partir de terça, a energia pede mais paciência e compreensão. No fim da semana, decisões ligadas à carreira e ao futuro ficam mais sólidas.

Dica cósmica: Clareza emocional ajuda a construir segurança.

Gêmeos: A semana favorece ajustes na rotina e melhorias no trabalho em equipe. Novas parcerias podem surgir ou se fortalecer. O fim da semana traz sensação de alívio e abertura para um novo capítulo mais estável.

Dica cósmica: Organizar o cotidiano libera espaço para crescer.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O início da semana pede autocuidado e respeito aos próprios limites. Atenção aos detalhes no trabalho será essencial. A partir de quinta, sua postura mais diplomática ajuda a resolver conflitos e ganhar reconhecimento.

Dica cósmica: Maturidade emocional é um diferencial poderoso.

Leão: É hora de aplicar na prática tudo o que você aprendeu recentemente. Questões familiares pedem mais paciência, enquanto o meio da semana estimula criatividade e novos projetos. A entrada de Saturno em Áries fortalece sua disciplina e foco.

Dica cósmica: Planejamento transforma sonhos em realidade.

Virgem: A semana funciona como um chamado para agir com mais intenção. Ideias novas surgem e pedem estrutura. O fim da semana favorece conversas sinceras nas relações e maior abertura emocional.

Dica cósmica: Expressar sentimentos também é um ato de coragem.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A semana traz uma energia de reorganização interna e externa. Retomar a motivação no dia a dia será importante. O meio da semana amplia conexões sociais e inspira novas metas.

Dica cósmica: Ajustar rotas não significa desistir.

Escorpião: O início da semana destaca emoções, magnetismo e conexões profundas. A partir de terça, questões financeiras e práticas pedem mais atenção. No fim da semana, sua comunicação ganha força e influência.

Dica cósmica: Clareza evita excessos e arrependimentos.

Sagitário: O ritmo da semana pede mais cuidado e revisão antes de avançar. A partir de terça, sua energia cresce e ideias fluem melhor. O fim da semana inaugura um período de mais disciplina e foco em projetos pessoais.

Dica cósmica: Constância vale mais do que impulso.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Mudanças de regras e estruturas começam a se desenhar. Ideias plantadas agora podem render frutos no futuro. O fim da semana traz vontade de renovação e maior consciência do próprio potencial.

Dica cósmica: Adaptar-se é parte do crescimento.

Aquário: A semana começa com foco na vida profissional e no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Relações pedem mais empatia e escuta. O fim da semana reforça a importância de respeitar seus limites.

Dica cósmica: Pausas estratégicas também são produtivas.

Peixes: Esta é uma semana de encerramentos e novos começos internos. Emoções ficam mais intensas, mas também mais curativas. A partir de terça, a esperança se renova e o futuro começa a ganhar forma.

Dica cósmica: Reconhecer sua própria força muda tudo.

