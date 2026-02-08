Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando o amor começa a fluir de verdade: 5 signos entram em uma fase de melhora real nos relacionamentos entre 9 e 15 de fevereiro

Depois de semanas de tensão e ajustes internos, essa semana marca uma virada emocional clara para quem esperava mudanças reais no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Durante a semana de 9 a 15 de fevereiro, cinco signos sentem que algo finalmente se reorganiza no campo afetivo. Relações ganham mais clareza, diálogos ficam mais honestos e decisões que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Não é sobre promessas vazias, mas sobre maturidade emocional, limites bem definidos e escolhas mais conscientes. Para esses signos, o amor deixa de ser um campo de tensão constante e passa a funcionar como apoio, parceria e crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Relacionamentos melhoram quando você cria espaço emocional para o novo. Essa semana favorece conversas francas e libertadoras, especialmente se você vinha carregando mágoas antigas. Ao parar de comparar o presente com o passado, você permite que a relação atual evolua de forma mais leve e verdadeira.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez, mas precisa ser dito com honestidade.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Câncer: Um diálogo, convite ou percepção inesperada muda o rumo da sua vida afetiva. Essa semana traz a chance de iniciar uma nova fase no amor ou aprofundar um vínculo que já existe, desde que você aceite sair do piloto automático emocional. Conexões ganham propósito.

Dica cósmica: Confie no que você sente, mesmo que isso te leve para fora da zona de conforto.

10 livros para quem é do signo de Câncer

A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação
Capitães da Areia – Jorge Amado: Humano, doloroso e cheio de compaixão - conversa com o coração canceriano. por Divulgação
Mil Beijos de Garoto – Tillie Cole: Sensível e devastador - Câncer gosta de sentir profundamente. por Divulgação
Era Uma Vez um Coração Partido – Stephanie Garber: Mágico, romântico e melancólico - o tom que Câncer ama. por Divulgação
O Vilarejo – Raphael Montes: Sombrio, emocional e atmosférico - Câncer se envolve totalmente. por Divulgação
O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman: Fantasia nostálgica e íntima - o tipo de história que toca o signo. por Divulgação
Para Todos os Garotos que Já Amei – Jenny Han: Doçura pura, família, afeto - a zona de conforto de Câncer. por Divulgação
A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown: Vulnerabilidade e conexão - temas que fazem sentido para o signo. por Divulgação
Um Defeito de Cor – Ana Maria Gonçalves: Histórico, emotivo, potente - Câncer mergulha de cabeça. por Divulgação
A Canção de Aquiles – Madeline Miller: Trágico e profundamente sensível - exatamente o drama emocional favorito. por Divulgação
1 de 10
A Hipótese do Amor – Ali Hazelwood: Romance fofo, inteligente e emocional - a vibe perfeita para o signo. por Divulgação

Leão: Seus sentimentos passam por uma transformação importante e isso impacta diretamente seus relacionamentos. Você entende melhor o que quer, o que não aceita mais e como deseja construir o futuro a dois. Mudanças aqui não significam ruptura, mas amadurecimento.

Dica cósmica: Escutar o que o coração revela agora evita conflitos maiores depois.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Virgem: O amor entra em uma fase mais sensível e acolhedora. Seja em um novo encontro ou em uma relação já existente, você se permite viver o afeto com menos controle e mais presença. A rotina deixa de ser um peso e vira um espaço de troca real.

Dica cósmica: Demonstrar sentimento não é fraqueza, é vínculo.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Libra: Relacionamentos ganham seriedade e direção. Essa semana marca decisões importantes sobre compromisso, limites e futuro. Nada aqui é casual. Quando você define o que quer, o cenário responde com mais estabilidade e reciprocidade.

Dica cósmica: Escolher com clareza evita relações que drenam sua energia.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
1 de 10
Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação

Tags:

Signo Câncer Amor Touro Leão Virgem Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens