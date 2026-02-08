ASTROLOGIA

Quando o amor começa a fluir de verdade: 5 signos entram em uma fase de melhora real nos relacionamentos entre 9 e 15 de fevereiro

Depois de semanas de tensão e ajustes internos, essa semana marca uma virada emocional clara para quem esperava mudanças reais no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Durante a semana de 9 a 15 de fevereiro, cinco signos sentem que algo finalmente se reorganiza no campo afetivo. Relações ganham mais clareza, diálogos ficam mais honestos e decisões que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Não é sobre promessas vazias, mas sobre maturidade emocional, limites bem definidos e escolhas mais conscientes. Para esses signos, o amor deixa de ser um campo de tensão constante e passa a funcionar como apoio, parceria e crescimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Relacionamentos melhoram quando você cria espaço emocional para o novo. Essa semana favorece conversas francas e libertadoras, especialmente se você vinha carregando mágoas antigas. Ao parar de comparar o presente com o passado, você permite que a relação atual evolua de forma mais leve e verdadeira.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez, mas precisa ser dito com honestidade.

10 livros para quem é do signo de Touro 1 de 10

Câncer: Um diálogo, convite ou percepção inesperada muda o rumo da sua vida afetiva. Essa semana traz a chance de iniciar uma nova fase no amor ou aprofundar um vínculo que já existe, desde que você aceite sair do piloto automático emocional. Conexões ganham propósito.

Dica cósmica: Confie no que você sente, mesmo que isso te leve para fora da zona de conforto.

10 livros para quem é do signo de Câncer 1 de 10

Leão: Seus sentimentos passam por uma transformação importante e isso impacta diretamente seus relacionamentos. Você entende melhor o que quer, o que não aceita mais e como deseja construir o futuro a dois. Mudanças aqui não significam ruptura, mas amadurecimento.

Dica cósmica: Escutar o que o coração revela agora evita conflitos maiores depois.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Virgem: O amor entra em uma fase mais sensível e acolhedora. Seja em um novo encontro ou em uma relação já existente, você se permite viver o afeto com menos controle e mais presença. A rotina deixa de ser um peso e vira um espaço de troca real.

Dica cósmica: Demonstrar sentimento não é fraqueza, é vínculo.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Libra: Relacionamentos ganham seriedade e direção. Essa semana marca decisões importantes sobre compromisso, limites e futuro. Nada aqui é casual. Quando você define o que quer, o cenário responde com mais estabilidade e reciprocidade.

Dica cósmica: Escolher com clareza evita relações que drenam sua energia.