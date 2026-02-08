Acesse sua conta
Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens

Mulher foi projetada para fora do veículo e socorrida com vida na BA-099

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:49

Acidente grave deixa quatro mortes na BA-099
Acidente grave deixa quatro mortes na BA-099

A manhã deste domingo (8) foi marcada por uma tragédia na BA-099, a Estrada do Coco, próximo à entrada de Praia do Forte. Um carro de passeio com cinco passageiros saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore, causando a morte de quatro pessoas. Três das vítimas ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos retirados do veículo por bombeiros militares. 

Duas pessoas foram projetadas para fora do carro durante o acidente. Uma delas morreu e a outra, uma mulher, foi resgatada pelo helicóptero Fênix 1 do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. As identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas. 

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos. As causas do acidente ainda são desconhecidas, segundo o Corpo de Bombeiros, e serão investigadas pela polícia.

O acidente causou reflexos no trânsito no Litoral Norte e motoristas enfrentaram lentidão desde a altura de Itacimirim. A Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela administração da via, informou que pista, no sentido Praia do Forte, precisou ser interditada para a retirada do veículo. 

