Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Paulo Fontana, ex-secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador

Autoridades lamentaram a morte de ex-secretário municipal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:23

Paulo Fontana foi secretário durante o primeiro mandato de ACM Neto como prefeito de Salvador
Paulo Fontana foi secretário durante o primeiro mandato de ACM Neto como prefeito de Salvador Crédito: Divulgação

Morreu, no sábado (7), o engenheiro civil Paulo Fontana, ex-secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, que ocupou o posto entre 2013 e 2016. Fontana também presidiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entre 2008 e 2012. 

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte do engenheiro, que foi secretário municipal durante o primeiro mandato de ACM Neto. 

“Recebi com enorme tristeza a notícia do falecimento de Paulo Fontana, que prestou relevantes serviços à cidade de Salvador e deixou sua marca na gestão pública. Paulo integrou a equipe da Prefeitura como secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, na gestão do ex-prefeito ACM Neto, sendo reconhecido por seu enorme conhecimento, profissionalismo e dedicação ao serviço público”, declarou Bruno Reis. 

Segundo o prefeito, durante o período em que esteve à frente da pasta, Fontana “demonstrou comprometimento absoluto com a nossa capital, contribuindo para reorganizar áreas estratégicas, fortalecer a estrutura urbana e aprimorar a capacidade de resposta da Defesa Civil”. Ainda não há informações sobre a causa da morte. 

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, também lamentou a morte. “Paulo integrou nossa equipe no primeiro mandato à frente da Prefeitura de Salvador, onde exerceu a função de secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, com dedicação, seriedade e espírito público”, afirmou Neto.

Segundo o ex-prefeito, Paulo Fontana teve papel importante em momentos decisivos da gestão municipal. “Ao longo do período em que trabalhamos juntos, Paulo sempre demonstrou compromisso com a cidade, ajudando a enfrentar desafios importantes e contribuindo para a organização e o fortalecimento da estrutura urbana e da Defesa Civil de Salvador”, disse.

ACM Neto também prestou solidariedade à família e aos amigos. “Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares, amigos e todos que conviveram com Paulo Fontana. Que Deus conforte a todos e conceda força para atravessar essa perda irreparável”, destacou.

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens