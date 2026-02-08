LUTO

Morre Paulo Fontana, ex-secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador

Autoridades lamentaram a morte de ex-secretário municipal

Maysa Polcri

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:23

Paulo Fontana foi secretário durante o primeiro mandato de ACM Neto como prefeito de Salvador Crédito: Divulgação

Morreu, no sábado (7), o engenheiro civil Paulo Fontana, ex-secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, que ocupou o posto entre 2013 e 2016. Fontana também presidiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) entre 2008 e 2012.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte do engenheiro, que foi secretário municipal durante o primeiro mandato de ACM Neto.

“Recebi com enorme tristeza a notícia do falecimento de Paulo Fontana, que prestou relevantes serviços à cidade de Salvador e deixou sua marca na gestão pública. Paulo integrou a equipe da Prefeitura como secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, na gestão do ex-prefeito ACM Neto, sendo reconhecido por seu enorme conhecimento, profissionalismo e dedicação ao serviço público”, declarou Bruno Reis.

Segundo o prefeito, durante o período em que esteve à frente da pasta, Fontana “demonstrou comprometimento absoluto com a nossa capital, contribuindo para reorganizar áreas estratégicas, fortalecer a estrutura urbana e aprimorar a capacidade de resposta da Defesa Civil”. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, também lamentou a morte. “Paulo integrou nossa equipe no primeiro mandato à frente da Prefeitura de Salvador, onde exerceu a função de secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, com dedicação, seriedade e espírito público”, afirmou Neto.



Segundo o ex-prefeito, Paulo Fontana teve papel importante em momentos decisivos da gestão municipal. “Ao longo do período em que trabalhamos juntos, Paulo sempre demonstrou compromisso com a cidade, ajudando a enfrentar desafios importantes e contribuindo para a organização e o fortalecimento da estrutura urbana e da Defesa Civil de Salvador”, disse.