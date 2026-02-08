Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Grupo manteve tradição de fechar o Furdunço com fanfarras, convidados e forte interação com os foliões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 06:30

Baiana System fechou o Furdunço com multidão
Baiana System fechou o Furdunço com multidão Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O Furdunço até mudou de dia no Pré-Carnaval 2026, trocando de lugar com o Fuzuê e abrindo oficialmente a folia no Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra) neste sábado (7). A atração responsável por encerrar a festa e arrastar a maior multidão, no entanto, seguiu a mesma.

Como já virou tradição, o Navio Pirata da Baiana System foi o último trio a sair, deixando Ondina por volta das 23h30. Nem o horário mais tardio foi capaz de dispersar o público, que se concentrou em peso para acompanhar a banda até o Farol da Barra.

Levando para as ruas a proposta de um “Carnaval de paz” e resgatando a força das fanfarras, o grupo voltou a transformar a Avenida Oceânica em um verdadeiro “tapete de gente”. A movimentação em torno do trio começou cedo. Desde as 21h, fãs já circulavam pela região de Ondina, onde o Navio Pirata estava estacionado.

Aos poucos, o espaço foi sendo tomado por pessoas que aguardavam a chegada da banda. Quando o trio iniciou o trajeto, a massa de gente se formou rapidamente. O avanço foi lento no início, especialmente no trecho que antecede o Clube Espanhol e o Morro do Gato, onde o aperto dificultou a circulação.

Baiana System fechou o Furdunço com multidão

Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO
1 de 5
Baiana System fechou o Furdunço com multidão por Wendel de Novais/CORREIO

No primeiro momento, o deslocamento mais cadenciado acabou deixando de fora algumas das músicas mais populares do repertório. A virada veio justamente no Morro do Gato. Após uma breve espera provocada pela quebra de um trio elétrico à frente, da banda Pagod’art, a Baiana System conseguiu retomar o ritmo.

Foi ali que os principais sucessos começaram a ecoar, transformando o circuito em um grande corredor de dança. A partir desse ponto, a festa seguiu até o Farol da Barra, com o público cantando e pulando ao som de músicas como Lucro, Forasteiro e outros hits já consagrados.

Figura constante no Furdunço desde a consolidação do evento como espaço de valorização da cultura de rua e dos blocos sem cordas, a Baiana manteve também a tradição de convidar artistas que dialogam com a sua chamada Máquina de Louco. No Furdunço, estavam no Navio Pirata nomes como Luedji Luna, Liniker, Vandal e BNegão.

Entre os foliões, havia gente de fora da Bahia que fez questão de viver a experiência de perto. A paulista Maria Fernandes, 35 anos, encarou a maratona mesmo com o aperto e a longa espera. “Eu conheci a Baiana em São Paulo, mas sempre ouvi que a experiência de verdade era aqui. É apertado, eu sou baixinha, mas vale muito a pena. Esperei mais do que imaginei, mas a energia é diferente de tudo”, contou.

Para quem é de Salvador, acompanhar o encerramento do Furdunço pela Baiana System já virou compromisso anual. O soteropolitano João Santana, 28, segue a banda desde 2019. “Pra mim, o Carnaval só começa depois que a Baiana fecha o Furdunço. A multidão aumentou muito, mas eu não largo. Hoje ficou até melhor, é sábado. Não dava pra perder”, disse.

O público diverso também chamou atenção. Jamile Silva, 43, foi ao Furdunço principalmente por causa da filha adolescente. “Ela acompanha tudo nas redes e insistiu muito pra vir, e agora eu estou gostando demais do som. Mesmo quem não conhece tanto as músicas acaba entrando no clima”, relatou.

Entre atraso, aperto e explosão sonora, a Baiana System repetiu o ritual que já se tornou marca do Pré-Carnaval de Salvador: fechar o Furdunço com um mar de gente em movimento rumo à Barra — e, para muitos, marcar oficialmente o início do Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - A rainha tem o molho: conheça a nativa de Jauá, coroada majestade do maior carnaval do planeta

A rainha tem o molho: conheça a nativa de Jauá, coroada majestade do maior carnaval do planeta

Imagem - Guia do Carnaval de Salvador: atrações imperdíveis da Barra a Cajazeiras

Guia do Carnaval de Salvador: atrações imperdíveis da Barra a Cajazeiras

Imagem - Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Circuito Barra-Ondina pronto para a folia: Veja fotos de como ficou a estrutura para o Carnaval

Tags:

Carnaval Furdunço Baiana System Multidão

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens