PRÉ-CARNAVAL

Pagod’art suspende apresentação no Furdunço após parte do trio ceder na avenida

Incidente ocorreu no circuito Orlando Tapajós, em Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:44

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A banda Pagod’art precisou encerrar a apresentação mais cedo no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) no Furdunço 2026, em Salvador. Durante o percurso, parte do trio elétrico cedeu na tarde deste sábado (7).

Em imagens que circulam nas redes sociais, a parte frontal do trio aparece entortada. Mais de 15 pessoas estavam no espaço e estão abraçadas nas imagens, tentando evitar possíveis quedas.

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço 1 de 6

De acordo com a assessoria da banda, o trio passou por uma avaliação técnica após o incidente, que apontou a impossibilidade de seguir com o desfile até o ponto final do circuito, no Farol da Barra.