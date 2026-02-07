Pagod’art suspende apresentação no Furdunço após parte do trio ceder na avenida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:44
A banda Pagod’art precisou encerrar a apresentação mais cedo no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) no Furdunço 2026, em Salvador. Durante o percurso, parte do trio elétrico cedeu na tarde deste sábado (7).
Em imagens que circulam nas redes sociais, a parte frontal do trio aparece entortada. Mais de 15 pessoas estavam no espaço e estão abraçadas nas imagens, tentando evitar possíveis quedas.
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço
De acordo com a assessoria da banda, o trio passou por uma avaliação técnica após o incidente, que apontou a impossibilidade de seguir com o desfile até o ponto final do circuito, no Farol da Barra.
As apresentações do primeiro dia de pré-carnaval começaram a partir das 14h. Ao longo de todo o dia, 57 atrações, entre artistas consagrados, bandas e grupos culturais, vão percorrer o circuito. Entre os destaques estão BaianaSystem, Armandinho e Irmãos Macedo, Parangolé, Daniela Mercury, Pagodart, Escandurras, Filhos de Jorge, Kart Love, Mambolada, FitDance e Negracor, além de uma programação ampla com artistas e projetos culturais da cidade.