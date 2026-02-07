Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pagod’art suspende apresentação no Furdunço após parte do trio ceder na avenida

Incidente ocorreu no circuito Orlando Tapajós, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:44

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A banda Pagod’art precisou encerrar a apresentação mais cedo no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra) no Furdunço 2026, em Salvador. Durante o percurso, parte do trio elétrico cedeu na tarde deste sábado (7).

Em imagens que circulam nas redes sociais, a parte frontal do trio aparece entortada. Mais de 15 pessoas estavam no espaço e estão abraçadas nas imagens, tentando evitar possíveis quedas.

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no Furdunço

Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais
Comunicado da Pagod'art por Reprodução
1 de 6
Parte do trio da banda Pagod'art cedeu no meio da avenida por Reprodução/ Redes sociais

De acordo com a assessoria da banda, o trio passou por uma avaliação técnica após o incidente, que apontou a impossibilidade de seguir com o desfile até o ponto final do circuito, no Farol da Barra.

As apresentações do primeiro dia de pré-carnaval começaram a partir das 14h. Ao longo de todo o dia, 57 atrações, entre artistas consagrados, bandas e grupos culturais, vão percorrer o circuito. Entre os destaques estão BaianaSystem, Armandinho e Irmãos Macedo, Parangolé, Daniela Mercury, Pagodart, Escandurras, Filhos de Jorge, Kart Love, Mambolada, FitDance e Negracor, além de uma programação ampla com artistas e projetos culturais da cidade.

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens