Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Coreógrafo é morto a tiros após ter casa invadida em Itapuã

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes era coreógrafo do grupo de quadrilha mirim Germe da Era

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:15

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Durante a noite desta sexta-feira (6), um coreógrafo de quadrilha junina foi morto a tiros no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da polícia, a casa da família foi arrombada e invadida por homens armados, que ainda não foram identificados.

A vítima é Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos, morador da Rua Santana, no bairro de Itapuã. De acordo com a Polícia Civil, a residência onde ele estava com uma mulher, que também foi alvo de uma tentativa de homicídio, foi arrombada por suspeitos armados, que efetuaram disparos contra Jhonata e fugiram após o ataque.

Coreógrafo foi morto em Itapuã

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais
1 de 8
Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos por Reprodução/ Redes sociais

O corpo foi encontrado por policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia. Em nota, a PM informou que o policiamento segue reforçado na região, inclusive com operações, com o objetivo de coibir ações delituosas de qualquer natureza, contando com o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, que realizam ações preventivas constantes no bairro.

Jhonata era coreógrafo do grupo de quadrilha mirim Germe da Era e ajudou a fundar o Fórum Permanente de Quadrilhas Juninas. Em publicação nas redes sociais, o Fórum lamentou a morte do profissional, descrito como um rapaz “sempre disponível, participativo, entusiasta e incentivador, de coração aberto”. “Jhon, vamos sempre lembrar de você assim: com energia positiva, música, entusiasmo e muito amor e gratidão. Siga em paz, meu amigo. Até breve”, diz o texto.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que realiza diligências para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

Mais recentes

Imagem - Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador

Corpo de professora morta em sala de aula por aluno é velado em Salvador
Imagem - 'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca

'Desejo pronta recuperação ao senador', diz ACM Neto após Otto Alencar passar por cirurgia cardíaca
Imagem - Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens