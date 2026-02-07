SALVADOR

Coreógrafo é morto a tiros após ter casa invadida em Itapuã

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes era coreógrafo do grupo de quadrilha mirim Germe da Era

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 15:15

Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Durante a noite desta sexta-feira (6), um coreógrafo de quadrilha junina foi morto a tiros no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo informações da polícia, a casa da família foi arrombada e invadida por homens armados, que ainda não foram identificados.

A vítima é Jhonata Carlos Gonzaga Estrela Gomes, de 36 anos, morador da Rua Santana, no bairro de Itapuã. De acordo com a Polícia Civil, a residência onde ele estava com uma mulher, que também foi alvo de uma tentativa de homicídio, foi arrombada por suspeitos armados, que efetuaram disparos contra Jhonata e fugiram após o ataque.

Coreógrafo foi morto em Itapuã 1 de 8

O corpo foi encontrado por policiais militares do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia. Em nota, a PM informou que o policiamento segue reforçado na região, inclusive com operações, com o objetivo de coibir ações delituosas de qualquer natureza, contando com o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas, que realizam ações preventivas constantes no bairro.

Jhonata era coreógrafo do grupo de quadrilha mirim Germe da Era e ajudou a fundar o Fórum Permanente de Quadrilhas Juninas. Em publicação nas redes sociais, o Fórum lamentou a morte do profissional, descrito como um rapaz “sempre disponível, participativo, entusiasta e incentivador, de coração aberto”. “Jhon, vamos sempre lembrar de você assim: com energia positiva, música, entusiasmo e muito amor e gratidão. Siga em paz, meu amigo. Até breve”, diz o texto.