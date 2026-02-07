Qual a melhor cor para usar na praia? Bombeiro explica como escolha pode ajudar a salvar sua vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Priscila Natividade
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13:24
Quem vai à praia costuma escolher roupa de banho pelo estilo ou pela discrição, mas a cor do biquíni, sunga ou maiô pode fazer diferença em uma situação de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros, optar por cores chamativas aumenta as chances de uma pessoa ser localizada rapidamente em caso de afogamento.
Dados do 13º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia mostram que somente em janeiro deste ano foram realizados 38 resgates de banhistas e registrados seis afogamentos. O caso mais recente ocorreu no último final de semana, no Porto da Barra.
De acordo com orientações dos bombeiros, cores neon e tons vibrantes facilitam a visualização de pessoas dentro da água, seja por equipes de resgate ou por outros banhistas.
O tenente Kleber Rocha explica que a prioridade deve ser sempre por cores fortes e de alto contraste. "Em caso de afogamento, né, a gente sempre tem a instrução de dar preferência para cores chamativas. Então, se a gente tem cores neões, a gente tem um verde, a gente tem um laranja-neão, a gente tem um azul chamativo, rosa. Então, são cores que a gente deve dar preferência, principalmente para criança, que às vezes vai se perder, que a gente não vai ver no mar, mas que a gente sempre tem que estar prestando atenção."
Estampa pode? Pode, mas com condição
O bombeiro explica que estampas não são proibidas, desde que mantenham cores vibrantes. "O pequeno estampado, sim, é uma opção, não tem problema com essa estampa, contanto que ela seja com aquelas cores que eu já falei, né? Que elas serão chamativas, que ela tenha uma cor neon."
Segundo ele, é fundamental pensar no contraste com a água. "Isso vai depender, se é na praia, se é na piscina, e aí vai de acordo com o fundo da água que você tá, né? Na praia uma cor mais esverdeada, na piscina uma cor mais azulada. Então, fazer sempre o contraste, a palavra contraste, para que exista o ressalte das cores."
Cores que devem ser evitadas
Os bombeiros alertam que cores neutras ou que se confundem com o ambiente dificultam a visualização da vítima. "As cores [...] evitadas são sempre aquelas que se assemelham ao fundo da praia, ao fundo da piscina, né? Então, a gente tem o cinza, que não é indicado, o branco, cores neutras, por exemplo, o verde, que pode se assemelhar ao fundo da praia aqui."
A rapidez no resgate é decisiva. Segundo o tenente, a morte cerebral de uma vítima de afogamento pode ocorrer entre dois e três minutos sem oxigenação, e qualquer diferença de tempo pode ser crucial. "Qualquer dez segundos de diferença que essa pessoa possa ser localizada pode fazer diferença entre a vida e a morte."
O que fazer ao ver alguém se afogando
Caso alguém perceba uma pessoa em perigo na água, a orientação é acionar o socorro ligando 93. Se não souber realizar o salvamento, o ideal é evitar entrar na água e tentar lançar algo que flutue.
"A opção que ela tem para não se tornar uma nova vítima ao tentar fazer esse resgate é tentar atirar objetos flutuantes para essa pessoa. De repente uma tampa de isopor, uma garrafa pet cheia de ar, objetos que ofereçam flutuação para essa pessoa poder se sustentar na superfície da água até que o socorro especializado chega."