MEIO AMBIENTE

Às vésperas do Carnaval, Salvador segue com apenas uma praia própria para banho

É a mesma situação do fim de janeiro, quando 37 dos 38 pontos foram reprovados

Thais Borges

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12:55

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

A poucos dias do início do Carnaval, apenas uma das praias monitoradas pelos órgãos de controle em Salvador estão próprias para banho. De acordo com o boletim mais recente, divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), na última sexta-feira (6), somente a Praia do Canta Galo, entre os 38 pontos monitorados, teve resultado positivo.

No Litoral Norte, dos 37 locais monitorados, cinco foram considerados próprios para banho: Rio Sauípe, Rio Imbassaí (em dois pontos: próximo à foz e em Diogo, sob a ponte), Rio Catana (acesso por Massandupió) Rio Itibituba (acesso pela BA-099) e Rio Capivara Grande (sob a ponte do Emissário).

O anúncio foi feito alguns dias após os boletins ficarem indisponíveis no site e no aplicativo do órgão. Na última segunda-feira (2), dia da festa de Iemanjá no Rio Vermelho, o relatório atualizado não tinha sido divulgado e o Inema disse estar enfrentando problemas técnicos.

É o mesmo quadro de janeiro, quando o Canta Galo também foi a única praia aprovada pelos critérios de balneabilidade. Esse índice considera águas impróprias para banho quando 80% ou mais amostras obtidas nas cinco semanas anteriores, em uma mesma localidade, apresentam mais do que 800 bactérias Escherichia coli (que causa infecções urinárias e gastroenterites) por 100 ml. Elas são as principais representantes do grupo dos coliformes fecais.

A lista de praias impróprias em Salvador engloba com localidades como São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Marina Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Buracão, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placafor, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã e Stella Maris. O mesmo ocorre com as praias do Farol da Barra, de Ondina, do Rio Vermelho, da Pituba, de Amaralina, de Itapuã e do Flamengo - em mais de um ponto observado.