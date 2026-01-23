Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grave: Salvador só tem uma praia própria para banho em pleno verão

Segundo Boletim de Balneabilidade do Inema, 37 pontos foram considerados impróprios na cidade

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 06:00

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Froés/Arquivo CORREIO

Às vésperas do Carnaval e do período de maior movimentação da cidade, Salvador tem apenas uma praia própria para banho. A informação é do Boletim de Balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que divulgou, nesta sexta-feira (23), quais as condições das águas utilizadas para banho. Do total de 38 pontos analisados na capital baiana, apenas a praia de Cantagalo recebeu a classificação de própria para uso recreativo.

Segundo o boletim, as águas foram consideradas impróprias para banho em São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Marina Contorno, Porto da Barra, Santa Maria, Buracão, Armação, Boca do Rio, Corsário, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placafor, Lagoa do Abaeté, Farol de Itapuã e Stella Maris.

Veja praias famosas de Salvador que estão impróprias para banho

Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Praia de Tubarão por Paula Fróes/CORREIO
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Boa Viagem por Marina Silva/CORREIO*
Praia do Porto da Barra por Paula Froes
Banhistas na praia do Farol da Barra; trecho só é permitido de terça a sexta por Tiago Caldas/CORREIO
Crianças brincam na Praia de Ondina na sexta-feira (18) por Nara Gentil/CORREIO
Mar do Rio Vermelho por Gabriel Coimbra/Divulgação
Praia do Buracão, Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Amaralina por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia da Pituba por Reprodução
Praia da Armação por Natália Leal
Praia da Boca do Rio por Max Haack/Secom
Praia de Patamares por Tripadvisor
Praia de Piatã é uma das 21 praias próprias para o banho por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Itapuã por Tiago CaldasArquivo Correio
Praia de Stella Maris por Ana Félix/ Divulgação
Praia do Flamengo por Nara Gentil/CORREIO
1 de 18
Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO

Também estão impróprias para banho, em mais de um ponto observado, as seguintes praias: Farol da Barra, próximo ao Barravento e próximo à escada de acesso à praia, na Rua Dias D’Ávila; Ondina, próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Milton Santos, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol, e próximo ao Morro da Sereia; Rio Vermelho, ao lado do Morro da Paciência e em frente à escada de acesso à praia, em frente à Igreja Nossa Senhora de Santana;

Em Amaralina, os pontos analisados que foram considerados impróprios estão localizados ao fundo da Escola Cupertino de Lacerda e em frente à rua do Balneário; em Itapuã, próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier e em frente à Sereia de Itapuã; e no Flamengo, em frente à barraca Doce Vida e em frente à barraca da Pipa.

O que leva as praias a estarem impróprias?

De acordo com a legislação, as águas são consideradas próprias quando, em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas nas cinco semanas anteriores, no mesmo local, apresentarem no máximo 800 Escherichia coli (bactéria causadora de infecções urinárias e gastroenterites) por 100 ml. Conforme o boletim mais recente do Inema, as águas de Salvador têm mais concentração de bactérias do que o permitido.

Em nota, o Inema esclareceu que, nas últimas cinco semanas de avaliação, houve um aumento significativo do uso recreacional das praias em função do prolongamento dos feriados de Natal e Ano Novo. “Esse cenário, aliado à ocorrência de chuvas ocasionais em Salvador e na Região Metropolitana, favoreceu o carreamento de material orgânico para rios, lagoas e para o mar, impactando negativamente a qualidade das águas”, disse.

É possível, ainda, que as praias estejam impróprias há mais tempo do que o divulgado. Isso porque, entre junho e o início de novembro do ano passado, o Inema ficou sem monitorar a balneabilidade das águas por questões contratuais. À época, o CORREIO destacou os riscos a que os banhistas ficaram expostos durante o período.

Para André Fraga, vereador (PV) e engenheiro ambiental, o escoamento inadequado de esgoto em rios que desaguam nas praias da cidade é um dos grandes agravantes à saúde da população e de visitantes. Ele cita as praias de Stella Maris, Itapuã, Costa Azul, Boca do Rio, Rio Vermelho, Paciência, Ondina e Porto da Barra como algumas das afetadas por esse problema.

“Na prática, o cidadão de Salvador paga 80% a mais do que consome de água para que a Embase trate o esgoto. Nos últimos 20 anos, não é perceptível um grande investimento. A Embasa deixa muito a desejar e isso, no final das contas, acaba por impactar a vida das pessoas. É preciso fazer um investimento adequado, com inteligência para conseguir retirar do sistema de drenagem e dos rios urbanos o lançamento de esgoto”, ressalta.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento foi procurada pela reportagem para se posicionar sobre o assunto, mas não retornou até a publicação desta matéria.

É possível driblar os riscos?

Segundo Eduardo Topázio, diretor-geral do Inema, a tendência é que as praias voltem ao normal nas próximas semanas, uma vez que o excesso de resíduos – um dos principais fatores para a classificação imprópria – teve pico no final do ano. Para ele, não é preciso que as praias sejam evitadas até lá, desde que seja observada a condição das águas.

“Eu recomendo é que se verifique a aparência [da água]. Geralmente, se ela está mais turva que o normal e se há resíduos flutuando, está imprópria. Se houver beira de rio próximo à praia, eu não recomendo, porque os rios vêm de áreas urbanas, que geralmente têm problemas sérios em termos de contaminação por falta de saneamento básico. Também não é recomendado se estiver chovendo”, aconselha.

Quem decidir se aventurar, precisa estar ciente dos riscos que correm. “Quando falamos em praias impróprias para banho, estamos falando de praias com grande quantidade de coliformes fecais, que são bactérias das fezes. Pessoas que frequentam esses ambientes podem estar expostos a doenças como gastroenterites, diarreia e infecções de pele por conta da água contaminada”, alerta a infectologista Clarissa Cerqueira.

Mais recentes

Imagem - Baiana Ana Andrade é reconhecida nos EUA como Estagiária do Ano da Northwestern Mutual

Baiana Ana Andrade é reconhecida nos EUA como Estagiária do Ano da Northwestern Mutual
Imagem - Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador

Mais de 700 famílias são contempladas no Minha Casa, Minha Vida em Salvador
Imagem - Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial

Com recorde de participação feminina, programa seleciona 12 jovens para capacitação industrial

MAIS LIDAS

Imagem - Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas
01

Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Imagem - Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana
02

Novo viaduto da Avenida ACM será entregue na próxima semana

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
03

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
04

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força