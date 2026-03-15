Aposta baiana fatura mais de R$ 66 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de março de 2026 às 16:02

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (14), e faturou R$ 66.015,36. O jogo vencedor foi feito em Lauro de Freitas, na Loteria Pote de Ouro, e trata-se de um bolão com 12 cotas, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Além do bolão premiado, outras apostas baianas também acertaram a quina e levaram R$ 33.007,73 cada. Ao todo, sete apostas do estado acertaram cinco números no concurso.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)
2. Aposte com mais dezenas (se puder)
3. Participe de bolões
4. Evite combinações óbvias
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira)
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Camaçari, Jacobina, Poções, Salvador, Santaluz e Xique-Xique, além de Lauro de Freitas.

As dezenas sorteadas foram: 06, 11, 15, 28, 42 e 60.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17), é de R$ 105 milhões.

Ao todo, 93 apostas acertaram a quina, enquanto 5.668 jogos fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 892,72.

