Aposta baiana fatura mais de R$ 66 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de março de 2026 às 16:02
Uma aposta baiana acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (14), e faturou R$ 66.015,36. O jogo vencedor foi feito em Lauro de Freitas, na Loteria Pote de Ouro, e trata-se de um bolão com 12 cotas, segundo dados da Caixa Econômica Federal.
Além do bolão premiado, outras apostas baianas também acertaram a quina e levaram R$ 33.007,73 cada. Ao todo, sete apostas do estado acertaram cinco números no concurso.
Os jogos vencedores foram registrados nas cidades de Camaçari, Jacobina, Poções, Salvador, Santaluz e Xique-Xique, além de Lauro de Freitas.
As dezenas sorteadas foram: 06, 11, 15, 28, 42 e 60.
Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17), é de R$ 105 milhões.
Ao todo, 93 apostas acertaram a quina, enquanto 5.668 jogos fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 892,72.