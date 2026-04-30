RECONHECIMENTO

É mulher e empreende? Baianas já podem se inscrever em prêmio do Sebrae que dará até R$ 50 mil

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026 está com inscrições abertas até 19 de junho

Mariana Rios

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11:28

Iniciativa do Sebrae tem tornado conhecida a trajetória de mulheres que transformam ideias em resultados Crédito: Darío G. Neto para ML Comunicação

Empreendedoras com trajetórias inspiradoras já podem se inscrever gratuitamente no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. A iniciativa busca dar visibilidade a mulheres que transformam ideias em resultados, apostam na inovação e geram impacto social e econômico nas regiões onde atuam.

As inscrições devem ser efetuadas até o dia 19 de junho, no site oficial do PSMN, clique aqui. O regulamento e as informações completas também podem ser consultados neste site, que também divulga comunicados, resultados das etapas e eventuais atualizações do cronograma.

Para participar do PSMN, mulheres CIS ou TRANS, maiores de 18 anos, devem ser proprietárias de Microempresas (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Produtoras Rurais, Artesãs e Microempreendedoras Individuais (MEI). O negócio precisa estar formalizado antes de 1º de janeiro de 2025.

A gestora estadual do programa do Sebrae Delas Bahia, Valquíria Pádua, explicou porque é importante que as empreendedoras participem desta edição do PSMN. “A inscrição no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é, acima de tudo, uma decisão estratégica. Ao participar, a empreendedora organiza sua história, enxerga melhor o próprio negócio. Isso aumenta sua visibilidade, gera credibilidade e abre novas oportunidades. Além do ganho individual, contribui para fortalecer o empreendedorismo feminino na Bahia, ao dar espaço e destaque para histórias reais. Não é só uma premiação, é uma ferramenta concreta de crescimento”, afirmou.

Etapas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

O PSMN está dividido em cinco categorias, na qual cada participante escolherá somente uma categoria com base no porte do negócio que conduz.

Microempreendedora individual (MEI);

Pequenos Negócios;

Produtora Rural e artesanato;

Ciência e tecnologia;

Negócios internacionais

A seleção ocorre em três fases. Na fase estadual, as candidaturas serão avaliadas por uma comissão em cada Unidade da Federação (UF) e no Distrito Federal. Assim, cada estado reconhecerá as três melhores histórias de cada categoria. No final desta fase, as primeiras colocadas seguem para a fase regional, em que se escolhe as empreendedoras de mais destaque em cada uma das sete regiões em que o prêmio se dividiu.

Na fase nacional, as candidatas regionais irão para a etapa final, concorrendo a premiação em dinheiro, que pode chegar a até R$ 50 mil, capacitação gratuita no Empretec, participação em missão técnica e mentoria on-line, a depender da categoria (Ouro, Prata ou Bronze). Os valores financeiros são pagos à pessoa física da empreendedora já com os devidos descontos legais.

As participantes das edições anteriores podem fazer nova inscrição, exceto aquelas que foram as primeiras colocadas nacionais, porque não podem se candidatar mais no concurso. As vencedoras estaduais podem fazer nova inscrição, depois de dois anos da edição na qual foram vencedoras.

Prêmios para vencedoras nacionais

Premiação Ouro

R$ 50 mil

Capacitação no Empretec

Custeio para participação presencial na Premiação Nacional

Missão técnica

Mentoria on-line

Premiação Prata

R$ 30 mil

Capacitação no Empretec

Custeio para participação presencial na Premiação Nacional

Missão técnica

Premiação Bronze

R$ 20 mil

Capacitação no Empretec

Custeio para participação presencial na Premiação Nacional