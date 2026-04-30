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Com R$ 6,3 bilhões de faturamento, maior rede de supermercados da Bahia avança em ranking das gigantes do varejo

Levantamento da Abras 2026 mostra força do varejo baiano, com oito redes entre as maiores do país e crescimento de faturamento bilionário

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:43

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou a edição 2026 do ranking que reúne as maiores empresas do varejo alimentar do Brasil. O levantamento confirma a presença de redes da Bahia entre os principais grupos do país, com destaque para o Atakarejo, que aparece como a primeira empresa com sede no estado na lista.

A rede baiana ocupa a 21ª posição no ranking nacional e registra um faturamento superior a R$ 6,32 bilhões, somando exatamente R$ 6.320.525.623. Em relação ao levantamento anterior, o Atakarejo avançou uma posição, já que havia ficado em 22º lugar.

Atakarejo Salvador

Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo
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Unidade possui 2.800 m² de salão de vendas, setores de padaria, açougue e hortifruti por Divulgação/Atakarejo

Na sequência entre as empresas baianas aparece a Rede Mix, que está na 78ª colocação. O faturamento informado é de R$ 1.249.577.381. Mesmo com números bilionários, a rede perdeu uma posição em comparação ao ranking de 2025.

O Hiperideal surge logo depois, na 84ª posição. O grupo registrou cerca de R$ 1.116.455.308 em faturamento no período analisado e recuou quatro colocações em relação ao ano anterior.

Já o Total Atacado aparece na 106ª posição do ranking, após uma queda de 12 lugares. A empresa movimentou R$ 831.032.781 no período avaliado.

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
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Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
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Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação

Na 108ª colocação está o Novo Mix, com faturamento de R$ 814.538.240. Apesar da leve oscilação no cenário geral, o grupo subiu uma posição em relação a 2025, quando ocupava o 109º lugar.

A Rede Fort também integra a lista das principais empresas baianas, ficando na 113ª posição, com receita de R$ 763.144.439.

Entre as novidades do ranking aparece o Mix Bahia, que estreia na lista na 170ª colocação. A rede alcançou faturamento de R$ 398.474.146. Na 176ª posição está o Unimar Supermercado, com receita de R$ 385.200.000.

Fechando a relação das dez maiores empresas baianas no ranking da Abras, aparecem o Itão Supermercados, em 223º lugar, com faturamento de R$ 276.339.000, e o Novo Varejo, na 228ª posição, com R$ 268.992.000.

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