Com R$ 6,3 bilhões de faturamento, maior rede de supermercados da Bahia avança em ranking das gigantes do varejo

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:43
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou a edição 2026 do ranking que reúne as maiores empresas do varejo alimentar do Brasil. O levantamento confirma a presença de redes da Bahia entre os principais grupos do país, com destaque para o Atakarejo, que aparece como a primeira empresa com sede no estado na lista.
A rede baiana ocupa a 21ª posição no ranking nacional e registra um faturamento superior a R$ 6,32 bilhões, somando exatamente R$ 6.320.525.623. Em relação ao levantamento anterior, o Atakarejo avançou uma posição, já que havia ficado em 22º lugar.
Atakarejo Salvador
Na sequência entre as empresas baianas aparece a Rede Mix, que está na 78ª colocação. O faturamento informado é de R$ 1.249.577.381. Mesmo com números bilionários, a rede perdeu uma posição em comparação ao ranking de 2025.
O Hiperideal surge logo depois, na 84ª posição. O grupo registrou cerca de R$ 1.116.455.308 em faturamento no período analisado e recuou quatro colocações em relação ao ano anterior.
Já o Total Atacado aparece na 106ª posição do ranking, após uma queda de 12 lugares. A empresa movimentou R$ 831.032.781 no período avaliado.
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Na 108ª colocação está o Novo Mix, com faturamento de R$ 814.538.240. Apesar da leve oscilação no cenário geral, o grupo subiu uma posição em relação a 2025, quando ocupava o 109º lugar.
A Rede Fort também integra a lista das principais empresas baianas, ficando na 113ª posição, com receita de R$ 763.144.439.
Entre as novidades do ranking aparece o Mix Bahia, que estreia na lista na 170ª colocação. A rede alcançou faturamento de R$ 398.474.146. Na 176ª posição está o Unimar Supermercado, com receita de R$ 385.200.000.
Fechando a relação das dez maiores empresas baianas no ranking da Abras, aparecem o Itão Supermercados, em 223º lugar, com faturamento de R$ 276.339.000, e o Novo Varejo, na 228ª posição, com R$ 268.992.000.