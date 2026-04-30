SALVADOR

Evento do setor imobiliário reúne as principais oportunidades de compra e venda de imóveis na Bahia

Evento promovido pela Ademi-BA acontece de 6 a 21 de maio, no Salvador Shopping, com acesso gratuito

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:01

O 17º Salão Imobiliário da Bahia reunirá as principais oportunidades de compra e venda de imóveis do estado entre os dias dias 6 e 21 de maio, no Salvador Shopping. O evento terá uma programação especial de palestras, talks e encontros com especialistas, abordando temas que vão de comportamento do consumidor e inovação digital até bem-estar, turismo e tendências do setor imobiliário.

Realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA), o Salão acontece na praça central do Salvador Shopping e terá participação de construtoras, incorporadoras e empresas parceiras, que também assinam parte da programação de conteúdo.

A agenda foi estruturada para atender diferentes perfis de público — de quem deseja adquirir o primeiro imóvel até investidores e profissionais do setor — trazendo discussões atuais e aplicáveis ao cenário imobiliário e econômico.

Entre os destaques da programação está o talk sobre o crescimento do turismo em Salvador e seus impactos diretos no mercado imobiliário, com Gegê Magalhães, além do encontro “ADEMI Convida”, que reunirá os autores do livro Salvador, Grandes Obras para discutir a evolução urbana da capital baiana.

Temas como financiamento imobiliário, comportamento do novo consumidor e estratégias de conteúdo digital também ganham espaço. O especialista Antonio Carlos Oliveira comandará o talk “Financiamento Imobiliário é para você”, enquanto PV Bispo abordará a criação de conteúdo digital com foco em engajamento e relevância.

A programação ainda mergulha em assuntos contemporâneos que dialogam diretamente com o setor, como o uso da inteligência artificial para conversão de leads, com Nélio Castro, e o papel do paisagismo como ativo de valor nos empreendimentos, com Elis Piñón.

O bem-estar e a experiência do morar também aparecem como temas centrais, com palestras como “Bem-estar com estilo de vida”, com Lívia Cady, e “O espaço que habitamos nutre as experiências que vivemos”, com Fabíola Barros e Gabi Moutinho.