DE NOVO

Preço da gasolina sobe mais de 10% na Bahia

Reajuste é válido a partir desta quinta-feira (30)

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:36

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

A Refinaria de Mataripe, operada pela Acelen, aumentou o preço da gasolina e 10,2% (R$0,39) na Bahia. O reajuste é válido a partir desta quinta-feira (30). É o oitavo reajuste no preço do combustível desde o início do conflito no Oriente Médio.

Em nota, o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), manifestou preocupação com os reajustes feitos pela refinaria.

"Em contraste, no mesmo período, a Petrobras não realizou anúncios de reajustes para o preço da gasolina em suas refinarias, evidenciando uma diferença significativa na dinâmica de formação de preços entre os agentes do setor e criando um desequilíbrio concorrencial", diz trecho da nota do sindicato.

A Acelen disse, em nota, que os produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

30/04/26 – Preços da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras

Diesel S10 – R$ 5,864 para - sem alteração

Diesel S500 – R$ 5,647 - sem alteração