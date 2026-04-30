Preço da gasolina sobe mais de 10% na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:36
A Refinaria de Mataripe, operada pela Acelen, aumentou o preço da gasolina e 10,2% (R$0,39) na Bahia. O reajuste é válido a partir desta quinta-feira (30). É o oitavo reajuste no preço do combustível desde o início do conflito no Oriente Médio.
Em nota, o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), manifestou preocupação com os reajustes feitos pela refinaria.
"Em contraste, no mesmo período, a Petrobras não realizou anúncios de reajustes para o preço da gasolina em suas refinarias, evidenciando uma diferença significativa na dinâmica de formação de preços entre os agentes do setor e criando um desequilíbrio concorrencial", diz trecho da nota do sindicato.
A Acelen disse, em nota, que os produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo.
30/04/26 – Preços da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras
Diesel S10 – R$ 5,864 para - sem alteração
Diesel S500 – R$ 5,647 - sem alteração
Gasolina – R$ 3,850 para R$ 4,243 - aumento de 10,2%%