Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro em cidade na Bahia

Texto ainda deve passar por outras etapas de votação na próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:22

Aplicação de Mounjaro
Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, aprovou um projeto de lei que autoriza a oferta gratuita da tirzepatida, comercializada como Mounjaro. O texto, aprovado na terça-feira (28), determina a distribuição para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos na rede municipal.

De acordo com o projeto, de autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), presidente da Casa, a prefeitura deve estabelecer diretrizes para aplicar o medicamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Carnaval das canetinhas: com Mounjaro e Wegovy mais acessíveis, efeitos colaterais acendem alerta entre foliões

Entre quem faz tratamento orientado por médicos com tirzepatida (Mounjaro) e semaglutida (Ozempic e Wegovy), como deve ser, e quem toma por conta própria, de forma arriscada até com origens suspeitas, o fato é que esse será o primeiro período momesco com tanta gente usando. por Reprodução
Os medicamentos para emagrecer se tornaram mais populares por vários aspectos, inclusive porque há uma eficácia maior e aumentada. por Reprodução
Outro ponto de virada foi a chegada do Mounjaro, de fato, às farmácias brasileiras, em maio do ano passado. Ainda que tenha sido aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro de 2023, o medicamento só estava disponível por meio de importação no país até então. por Reprodução
Não há nem mesmo uma resposta única quanto à manutenção do tratamento ou interrupção no período momesco. Tudo vai depender do tempo de uso, da dose, do histórico de efeitos colaterais e do perfil clínico de cada paciente, uma vez que o tratamento é contínuo. por Imagem: Alones | Shutterstock
A combinação com o álcool é uma das maiores preocupações dos médicos e profissionais de saúde. Além disso, passar muito tempo na rua sem se alimentar pode levar a um quadro de hipoglicemia. por Reprodução
1 de 5
Entre quem faz tratamento orientado por médicos com tirzepatida (Mounjaro) e semaglutida (Ozempic e Wegovy), como deve ser, e quem toma por conta própria, de forma arriscada até com origens suspeitas, o fato é que esse será o primeiro período momesco com tanta gente usando. por Reprodução

O projeto foi aprovado em primeira votação, mas ainda passará por novas etapas na Câmara, que devem ocorrer na próxima semana.

Leia mais

Imagem - Alpinista morre após queda de cerca de 80 metros de altura em área de difícil acesso no interior da Bahia

Alpinista morre após queda de cerca de 80 metros de altura em área de difícil acesso no interior da Bahia

Imagem - PM baleado durante festa de aniversário passará por cirurgia para reconstrução arterial

PM baleado durante festa de aniversário passará por cirurgia para reconstrução arterial

Imagem - Mototaxista é morto pelo próprio irmão enquanto trocava pneu de veículo em Teixeira de Freitas

Mototaxista é morto pelo próprio irmão enquanto trocava pneu de veículo em Teixeira de Freitas

O texto prevê que a medicação só poderá ser usada mediante prescrição médica e como estratégia complementar no tratamento contra a obesidade.

Tags:

Feira de Santana Mounjaro

Mais recentes

Imagem - Projeto prevê multa de até R$ 100 mil para quem deixar animais sozinhos em veículos

Projeto prevê multa de até R$ 100 mil para quem deixar animais sozinhos em veículos
Imagem - Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (30)
Imagem - 'BBB do tráfico': nove câmeras instaladas por criminosos são removidas em bairro de Salvador

'BBB do tráfico': nove câmeras instaladas por criminosos são removidas em bairro de Salvador