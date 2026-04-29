Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro em cidade na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:22
A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, aprovou um projeto de lei que autoriza a oferta gratuita da tirzepatida, comercializada como Mounjaro. O texto, aprovado na terça-feira (28), determina a distribuição para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos na rede municipal.
De acordo com o projeto, de autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), presidente da Casa, a prefeitura deve estabelecer diretrizes para aplicar o medicamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs).
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O projeto foi aprovado em primeira votação, mas ainda passará por novas etapas na Câmara, que devem ocorrer na próxima semana.
O texto prevê que a medicação só poderá ser usada mediante prescrição médica e como estratégia complementar no tratamento contra a obesidade.