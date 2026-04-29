SAÚDE

Câmara Municipal aprova distribuição gratuita de Mounjaro em cidade na Bahia

Texto ainda deve passar por outras etapas de votação na próxima semana

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17:22

Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, aprovou um projeto de lei que autoriza a oferta gratuita da tirzepatida, comercializada como Mounjaro. O texto, aprovado na terça-feira (28), determina a distribuição para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos na rede municipal.

De acordo com o projeto, de autoria do vereador Marcos Lima (União Brasil), presidente da Casa, a prefeitura deve estabelecer diretrizes para aplicar o medicamento nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

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O projeto foi aprovado em primeira votação, mas ainda passará por novas etapas na Câmara, que devem ocorrer na próxima semana.