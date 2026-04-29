ECOSSISTEMA

TEDx Praia do Forte encerra edição 2026 com lotação esgotada e grandes nomes da Bahia

Curadoria de Ricardo Koanuka uniu palestras transformadoras e experiências sensoriais em um dos destinos mais cobiçados do litoral baiano

Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:19

Encontro em 2026 focou na força da construção coletiva Crédito: Divulgação

A edição 2026 do TEDx Praia do Forte encerrou suas atividades com lotação esgotada e reafirmou sua posição como um dos eventos de maior relevância para o ecossistema de ideias e inovação no estado. Realizado no Tivoli Ecoresort, o encontro promoveu uma maratona de palestras e experiências sensoriais voltadas ao pensamento contemporâneo e à diversidade criativa do território baiano.

Sob a curadoria do licenciado Ricardo Koanuka, o evento foi o resultado de nove meses de planejamento estratégico. A programação deste ano apostou na conexão entre líderes, pensadores e a comunidade local, criando o que a organização descreveu como um "ecossistema de pensamento vivo". Para o diretor-geral do Tivoli, João Corte-Real, o sucesso da edição reflete a alta energia e o nível técnico das discussões apresentadas no palco.

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O pilar central desta edição foi a construção coletiva. Segundo os organizadores, o evento contou com uma rede de parceiros e apoiadores focada em gerar impacto real para além das palestras. “O que vemos aqui é o resultado de conexões verdadeiras e de uma curadoria comprometida com ideias que movem pessoas e organizações”, destacou Koanuka.

A diversidade de vozes foi um dos pontos altos da curadoria, que buscou alinhar os temas globais do TEDx com a potência criativa regional, provocando reflexões sobre inovação, sustentabilidade e comportamento.

Com o encerramento do ciclo baiano, Ricardo Koanuka agora expande a atuação da produção local para o cenário global. O curador anunciou a realização de sua segunda edição do TEDx em Malmö, na Suécia. O objetivo é levar o repertório e a força criativa desenvolvida no projeto brasileiro para palcos internacionais.