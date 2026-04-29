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TEDx Praia do Forte encerra edição 2026 com lotação esgotada e grandes nomes da Bahia

Curadoria de Ricardo Koanuka uniu palestras transformadoras e experiências sensoriais em um dos destinos mais cobiçados do litoral baiano

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2026 às 18:19

Encontro em 2026 focou  na força da construção coletiva Crédito: Divulgação

A edição 2026 do TEDx Praia do Forte encerrou suas atividades com lotação esgotada e reafirmou sua posição como um dos eventos de maior relevância para o ecossistema de ideias e inovação no estado. Realizado no Tivoli Ecoresort, o encontro promoveu uma maratona de palestras e experiências sensoriais voltadas ao pensamento contemporâneo e à diversidade criativa do território baiano.

Sob a curadoria do licenciado Ricardo Koanuka, o evento foi o resultado de nove meses de planejamento estratégico. A programação deste ano apostou na conexão entre líderes, pensadores e a comunidade local, criando o que a organização descreveu como um "ecossistema de pensamento vivo". Para o diretor-geral do Tivoli, João Corte-Real, o sucesso da edição reflete a alta energia e o nível técnico das discussões apresentadas no palco.

TEDx Praia do Forte encerra edição 2026 com lotação esgotada e grandes nomes da Bahia

TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
Jessica Senra no TEDx Praia do Forte 2026 por Divulgação
TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
Luís Miranda no TEDx Praia do Forte por Divulgação
TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação
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TEDx Praia do Forte encerra edição de 2026 com lotação máxima por Divulgação

O pilar central desta edição foi a construção coletiva. Segundo os organizadores, o evento contou com uma rede de parceiros e apoiadores focada em gerar impacto real para além das palestras. “O que vemos aqui é o resultado de conexões verdadeiras e de uma curadoria comprometida com ideias que movem pessoas e organizações”, destacou Koanuka.

A diversidade de vozes foi um dos pontos altos da curadoria, que buscou alinhar os temas globais do TEDx com a potência criativa regional, provocando reflexões sobre inovação, sustentabilidade e comportamento.

Com o encerramento do ciclo baiano, Ricardo Koanuka agora expande a atuação da produção local para o cenário global. O curador anunciou a realização de sua segunda edição do TEDx em Malmö, na Suécia. O objetivo é levar o repertório e a força criativa desenvolvida no projeto brasileiro para palcos internacionais.

“O movimento segue em expansão, conectando territórios, pessoas e pensamentos que transformam”, finalizou o curador, sinalizando que a metodologia aplicada na Praia do Forte servirá de base para a nova iniciativa em solo europeu.

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Tags:

Praia do Forte Celebridades Debate Ambientalismo

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