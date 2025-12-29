Acesse sua conta
Conheça 7 plantas de Ano Novo para atrair prosperidade e fartura em 2026

Tradições populares associam espécies a proteção, equilíbrio e novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:00

Rituais com plantas ajudam a transformar a energia da casa na virada do ano
Rituais com plantas ajudam a transformar a energia da casa na virada do ano Crédito: Freepik

Com a chegada de um novo ano, cresce a busca por símbolos de renovação. Entre eles, plantas ganham destaque por representar sorte, prosperidade e boas energias logo nos primeiros dias de 2026.

Essas espécies carregam significados antigos e ajudam a criar um ambiente mais equilibrado, reforçando intenções positivas para o ciclo que começa.

Ao escolher plantas com simbolismo específico, muitas pessoas transformam o cuidado com a casa em um gesto de esperança e planejamento para o futuro.

1- Zamioculca

A zamioculca é associada à estabilidade por sua capacidade de adaptação. Mesmo em ambientes pouco favoráveis, ela mantém o aspecto saudável, o que reforça seu simbolismo financeiro.

Por isso, costuma ser colocada em áreas ligadas ao trabalho ou à entrada da casa. A planta acompanha o fluxo diário e simboliza crescimento constante.

Na virada do ano, representa confiança e continuidade.

2- Guiné

A guiné é uma das plantas mais usadas em rituais de proteção. Seu significado está ligado ao afastamento de cargas negativas acumuladas ao longo do tempo.

O local indicado é o lado externo da casa, próximo à porta. Em algumas tradições, ela aparece junto da Espada de São Jorge.

Assim, marca simbolicamente o início de um novo ciclo mais leve.

3- Pata de Elefante

A pata de elefante se destaca pela estrutura robusta. A base volumosa simboliza reserva e segurança, enquanto o crescimento lento sugere estabilidade.

Ela costuma ocupar áreas comuns ou escritórios, onde ajuda a transmitir sensação de força e constância.

É uma planta ligada à ideia de planejamento e equilíbrio financeiro.

4- Espada de São Jorge

A Espada de São Jorge é conhecida como uma planta de proteção. Suas folhas rígidas representam firmeza contra influências externas.

Por isso, é comum vê-la próxima a entradas e janelas, pontos estratégicos do ambiente.

Na virada do ano, simboliza cuidado e vigilância.

5- Árvore da felicidade

A árvore da felicidade carrega um significado ligado à harmonia doméstica. Quando cultivada em pares, representa parceria e equilíbrio.

Ela costuma ficar em espaços compartilhados, fortalecendo o clima de convivência.

É associada ao desejo de relações mais saudáveis em 2026.

6- Manjericão

O manjericão é valorizado por seu perfume e simbolismo. Além de tempero, representa boas energias e tranquilidade.

Na cozinha, ajuda a manter o ambiente leve e acolhedor, reforçando a sensação de cuidado diário.

Na virada do ano, simboliza recomeço simples e constante.

7- Dólar-em-penca

O dólar-em-penca chama atenção pelas folhas arredondadas, associadas a moedas. Seu crescimento rápido reforça a ideia de multiplicação.

Costuma ser colocado em locais visíveis, como mesas de trabalho ou entradas.

Mais do que riqueza, simboliza atenção às oportunidades.

