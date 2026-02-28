ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de fevereiro): uma conversa pode mudar o rumo do dia e trazer novas perspectivas

O sábado favorece diálogos sinceros, ajustes em planos pessoais e decisões mais conscientes no campo financeiro e emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:00

A energia de hoje, dia 28 de fevereiro, pede atenção às palavras e abertura para escutar. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos ou abrir portas inesperadas. Questões financeiras exigem cautela, enquanto relações se fortalecem com maturidade. Flexibilidade será a chave para transformar pequenos desafios em oportunidades.

Áries: Um diálogo direto resolve pendências no trabalho ou na vida pessoal. Evite agir por impulso financeiro.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: Ajustes na rotina trazem mais equilíbrio. Organização financeira ajuda a manter estabilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Comunicação clara evita ruídos. O dia favorece acordos e entendimentos importantes.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Câncer: Sensibilidade pode guiar decisões acertadas. Conversas em família fortalecem vínculos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Uma revelação ou notícia pode mudar sua perspectiva. Mantenha a calma antes de reagir.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: Revisar planos evita erros futuros. O foco em detalhes será seu maior aliado.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Libra: Diplomacia traz resultados positivos. Decisões financeiras pedem equilíbrio e realismo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Escorpião: Intuição em alta para resolver questões pendentes. Evite confrontos desnecessários.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Conversas francas fortalecem relações. Planejamento evita gastos impulsivos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Capricórnio: Responsabilidade emocional será essencial hoje. Organização traz tranquilidade.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Aquário: Ideias inovadoras podem surgir de uma simples troca de opiniões. Aproveite o momento.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber o que não está sendo dito. Evite decisões apressadas.

Cor da sorte: Branco