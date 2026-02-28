Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (28 de fevereiro): uma conversa pode mudar o rumo do dia e trazer novas perspectivas

O sábado favorece diálogos sinceros, ajustes em planos pessoais e decisões mais conscientes no campo financeiro e emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de hoje, dia 28 de fevereiro, pede atenção às palavras e abertura para escutar. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos ou abrir portas inesperadas. Questões financeiras exigem cautela, enquanto relações se fortalecem com maturidade. Flexibilidade será a chave para transformar pequenos desafios em oportunidades.

Áries: Um diálogo direto resolve pendências no trabalho ou na vida pessoal. Evite agir por impulso financeiro.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Touro: Ajustes na rotina trazem mais equilíbrio. Organização financeira ajuda a manter estabilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Comunicação clara evita ruídos. O dia favorece acordos e entendimentos importantes.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Sensibilidade pode guiar decisões acertadas. Conversas em família fortalecem vínculos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Uma revelação ou notícia pode mudar sua perspectiva. Mantenha a calma antes de reagir.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Virgem: Revisar planos evita erros futuros. O foco em detalhes será seu maior aliado.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Diplomacia traz resultados positivos. Decisões financeiras pedem equilíbrio e realismo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 1

Escorpião: Intuição em alta para resolver questões pendentes. Evite confrontos desnecessários.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: Conversas francas fortalecem relações. Planejamento evita gastos impulsivos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Responsabilidade emocional será essencial hoje. Organização traz tranquilidade.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Aquário: Ideias inovadoras podem surgir de uma simples troca de opiniões. Aproveite o momento.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber o que não está sendo dito. Evite decisões apressadas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 10

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

