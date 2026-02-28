Cor e número da sorte de hoje (28 de fevereiro): uma conversa pode mudar o rumo do dia e trazer novas perspectivas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:00
A energia de hoje, dia 28 de fevereiro, pede atenção às palavras e abertura para escutar. Uma conversa importante pode esclarecer mal-entendidos ou abrir portas inesperadas. Questões financeiras exigem cautela, enquanto relações se fortalecem com maturidade. Flexibilidade será a chave para transformar pequenos desafios em oportunidades.
Áries: Um diálogo direto resolve pendências no trabalho ou na vida pessoal. Evite agir por impulso financeiro.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
Touro: Ajustes na rotina trazem mais equilíbrio. Organização financeira ajuda a manter estabilidade.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: Comunicação clara evita ruídos. O dia favorece acordos e entendimentos importantes.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Câncer: Sensibilidade pode guiar decisões acertadas. Conversas em família fortalecem vínculos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2
Leão: Uma revelação ou notícia pode mudar sua perspectiva. Mantenha a calma antes de reagir.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Virgem: Revisar planos evita erros futuros. O foco em detalhes será seu maior aliado.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: Diplomacia traz resultados positivos. Decisões financeiras pedem equilíbrio e realismo.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 1
Escorpião: Intuição em alta para resolver questões pendentes. Evite confrontos desnecessários.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Sagitário: Conversas francas fortalecem relações. Planejamento evita gastos impulsivos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: Responsabilidade emocional será essencial hoje. Organização traz tranquilidade.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Aquário: Ideias inovadoras podem surgir de uma simples troca de opiniões. Aproveite o momento.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 22
Peixes: Sensibilidade ajuda a perceber o que não está sendo dito. Evite decisões apressadas.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 10