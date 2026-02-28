Acesse sua conta
Esses 3 signos entram em uma semana decisiva e passam a atrair uma sequência poderosa de sorte

Entre 2 e 8 de março, oportunidades inesperadas, segundas chances e viradas marcantes mudam o rumo desses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Entre 2 e 8 de março, três signos entram em uma fase marcada por oportunidades inesperadas, viradas estratégicas e uma sensação clara de que o destino começa a colaborar. Mesmo com Mercúrio retrógrado, um momento decisivo inaugura um novo ciclo e ajuda a destravar situações que vinham se arrastando. Ao mesmo tempo, uma lunação intensa traz revelações e mudanças internas que impactam diretamente escolhas futuras. Para esses signos, a sorte não é apenas simbólica, ela se manifesta em decisões, convites e caminhos que finalmente começam a se abrir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Uma fase mais leve começa a se desenhar. Projetos que pareciam estagnados ganham novo ritmo, e oportunidades que antes não estavam disponíveis passam a surgir com naturalidade. Existe também a possibilidade de uma segunda chance ligada a algo que não deu certo no passado. A diferença agora é sua postura: você está mais preparado e mais confiante para agir. A sorte aparece quando você decide não recuar diante do que deseja.

Dica cósmica: aceite novas propostas sem deixar que o medo de experiências passadas limite sua escolha.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Capricórnio: Uma mudança interna profunda redefine seus planos. Você passa a enxergar com clareza o que realmente quer construir e percebe que pode ajustar a rota sem perder tudo o que já conquistou. Algo iniciado anteriormente começa a mostrar resultados ou exige um posicionamento mais maduro. A sorte se revela quando você escolhe agir de acordo com sua verdade atual, e não apenas por obrigação.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de recalcular o caminho sem perder a direção.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Leão: Um novo começo ganha força na sua vida. Você sente mais clareza sobre metas e passa a entender que sonhos exigem estrutura e comprometimento. A semana favorece decisões estratégicas e iniciativas que podem abrir portas importantes nos próximos meses. A sorte está disponível, mas depende da sua disposição em assumir responsabilidade pelos próprios desejos.

Dica cósmica: transforme inspiração em ação prática.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Tags:

Signo Câncer Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

