ASTROLOGIA

Esses 3 signos entram em uma semana decisiva e passam a atrair uma sequência poderosa de sorte

Entre 2 e 8 de março, oportunidades inesperadas, segundas chances e viradas marcantes mudam o rumo desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Entre 2 e 8 de março, três signos entram em uma fase marcada por oportunidades inesperadas, viradas estratégicas e uma sensação clara de que o destino começa a colaborar. Mesmo com Mercúrio retrógrado, um momento decisivo inaugura um novo ciclo e ajuda a destravar situações que vinham se arrastando. Ao mesmo tempo, uma lunação intensa traz revelações e mudanças internas que impactam diretamente escolhas futuras. Para esses signos, a sorte não é apenas simbólica, ela se manifesta em decisões, convites e caminhos que finalmente começam a se abrir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Uma fase mais leve começa a se desenhar. Projetos que pareciam estagnados ganham novo ritmo, e oportunidades que antes não estavam disponíveis passam a surgir com naturalidade. Existe também a possibilidade de uma segunda chance ligada a algo que não deu certo no passado. A diferença agora é sua postura: você está mais preparado e mais confiante para agir. A sorte aparece quando você decide não recuar diante do que deseja.

Dica cósmica: aceite novas propostas sem deixar que o medo de experiências passadas limite sua escolha.

Capricórnio: Uma mudança interna profunda redefine seus planos. Você passa a enxergar com clareza o que realmente quer construir e percebe que pode ajustar a rota sem perder tudo o que já conquistou. Algo iniciado anteriormente começa a mostrar resultados ou exige um posicionamento mais maduro. A sorte se revela quando você escolhe agir de acordo com sua verdade atual, e não apenas por obrigação.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de recalcular o caminho sem perder a direção.

Leão: Um novo começo ganha força na sua vida. Você sente mais clareza sobre metas e passa a entender que sonhos exigem estrutura e comprometimento. A semana favorece decisões estratégicas e iniciativas que podem abrir portas importantes nos próximos meses. A sorte está disponível, mas depende da sua disposição em assumir responsabilidade pelos próprios desejos.

Dica cósmica: transforme inspiração em ação prática.