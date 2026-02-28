ASTROLOGIA

O momento da verdade chegou: Áries, Câncer, Escorpião e Aquário recebem uma orientação importante do Universo hoje (28 de fevereiro)

Um dia de coragem, confiança e revelações chega para quem está pronto para agir

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 05:00

Hoje, 28 de fevereiro, quatro signos sentem que algo maior se comunica de forma clara. A atmosfera favorece segurança emocional, firmeza nas decisões e uma sensação de que o momento certo finalmente chegou. A mensagem do Universo não vem necessariamente em palavras, mas em impulsos internos, situações decisivas e confirmações inesperadas. É um dia para assumir posição e confiar na própria verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você sente que não pode mais ignorar aquilo em que acredita. Surge uma força interior que o impulsiona a agir com autenticidade e assumir liderança em uma situação importante. Não se trata de competir, mas de se posicionar com clareza. A mensagem que você recebe é simples: siga sua verdade sem pedir permissão. Quando você age com coragem, inspira outros a fazerem o mesmo.

Dica cósmica: tome iniciativa em algo que você vem adiando por receio de julgamento.

Câncer: A confiança em si mesmo cresce de forma perceptível. Você se sente confortável sendo exatamente quem é, e isso muda a forma como os outros o enxergam. Ao se mostrar mais vulnerável, descobre que isso gera respeito e validação. A mensagem do dia é que sua sensibilidade é uma força, não uma fraqueza. Assumir isso abre portas importantes.

Dica cósmica: expresse o que sente com honestidade, mesmo que pareça arriscado.

Escorpião: Parece que finalmente chegou sua vez de agir. Você está menos disposto a se conter e mais inclinado a assumir controle de uma situação decisiva. A sensação é de poder pessoal restaurado. O Universo sinaliza que o timing está a seu favor, e que confiar no próprio instinto pode levar a uma vitória significativa. Coragem e intensidade trabalham a seu favor agora.

Dica cósmica: não recue diante de uma oportunidade que exige ousadia.

Aquário: Pequenos sinais ao longo do dia ajudam você a enxergar algo importante sobre suas relações. Pode haver uma percepção sútil que muda sua postura diante de alguém próximo. Ao baixar a guarda e abandonar a defensiva, você permite que conexões se fortaleçam. A mensagem é clara: vulnerabilidade também é força. O resultado tende a ser uma mudança positiva e sincera.

Dica cósmica: escute mais do que fala em uma conversa importante hoje.